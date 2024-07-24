林佳龍會德國議員 籲團結因應中國混合戰威脅

中央社／ 台北24日電

外交部今天表示，部長林佳龍昨天接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員基塞維特，除感謝友台作為，也提到中國在印太地區及全球各地進行混合戰威脅，呼籲德國等理念相近國家團結因應。

外交部晚間發布新聞稿表示，林佳龍昨天接見基塞維特（Roderich Kiesewetter），雙方就民主夥伴對抗全球威權主義擴張、台歐安全連結及台德半導體科技合作等議題交換意見。

林佳龍對基塞維特各項友台作為表達感謝，他說，當今世界面臨極大的挑戰，中國在印太地區及全球各地進行混合戰威脅，他呼籲德國等理念相近國家團結因應。

林佳龍表示，世界必須了解台海的和平穩定是確保區域安全及全球供應鏈穩定關鍵，台德兩國學術及經貿交流蓬勃頻密，透過台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，未來必可共同攜手增加民主夥伴韌性。

基塞維特高度認同民主夥伴團結合作的重要性，他表示，俄烏戰爭已敲響一記警鐘，民主夥伴不應對威權主義國家懷抱不實幻想，相互信任已成為當今國際合作的關鍵；他肯定台灣在德國投資半導體產業促進兩國技術及人才交流，以及增進整體民主供應鏈韌性的重大意義。

此外，外交部次長陳立國22日也午宴基塞維特，感謝德國國會日前通過挺台決議案，呼籲德國聯邦政府關注台海和平穩定重要性，他期盼基塞維特發揮影響力持續擴大德國友台力量，強化兩國連結；基塞維特對此深表認同，呼籲民主夥伴攜手嚇阻中國武力犯台的企圖，也歡迎台德雙方增進官員互訪，深化各領域交流。

外交部說明，此行是基塞維特二度訪台，展現對台灣的強勁支持，期待台德雙方在既有良好基礎上，持續深化雙邊關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。

外交部 德國 林佳龍

延伸閱讀

感謝深化台歐關係 林佳龍：高哲夫是台灣永遠朋友

外館爭議頻傳 林佳龍擬修公務車規定：納配偶規範

林佳龍核心幕僚將任駐美副代表？楊懿珊低調回：謝謝

【即時短評】楊懿珊內定駐美副代表 賴政府有雙重考量

相關新聞

高虹安條款？若涉貪一審有罪 民眾黨從開除改「視情節處理」

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依照貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂今天上午11時宣判，受到凱米颱風來襲順...

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系...

氣候變遷對策委員會名單出爐 產業界代表這麼說

國家氣候變遷對策委員會名單今天出爐，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 、友達光電董事長彭双浪、...

台北各區停電頻傳 王鴻薇質疑：政府5600億預算花哪去？

缺電議題近期備受各界關注。國民黨立委王鴻薇質疑，5600億韌性電網預算花哪去了？現在台北市各區不斷停電，台電卻說是因為天...

陸船翻覆案迎來善意 羅智強：賴政府應減少意識形態

自從今年2月14日發生金廈海域翻船事件後，兩岸緊張局勢急遽上升。在兩岸人士不斷地溝通下，迎來久違的曙光，兩岸代表原定今天...

《爭議立委系列6-3》藍委徐巧芯為支持者 揭密不懼反彈

「我不會打不過任何人！」國民黨立委徐巧芯選上立法委員僅第一會期，就歷經議事的肢體衝突、政府的提告。她在接受專訪時說，自己的個性很好強，絕不會任人宰割。面對排山倒海的批評聲浪，徐巧芯說，有人喜歡你，就會有人討厭你，她選擇愛護那些支持自己的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。