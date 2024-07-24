林佳龍會德國議員 籲團結因應中國混合戰威脅

外交部今天表示，部長林佳龍昨天接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員基塞維特，除感謝友台作為，也提到中國在印太地區及全球各地進行混合戰威脅，呼籲德國等理念相近國家團結因應。

外交部晚間發布新聞稿表示，林佳龍昨天接見基塞維特（Roderich Kiesewetter），雙方就民主夥伴對抗全球威權主義擴張、台歐安全連結及台德半導體科技合作等議題交換意見。

林佳龍對基塞維特各項友台作為表達感謝，他說，當今世界面臨極大的挑戰，中國在印太地區及全球各地進行混合戰威脅，他呼籲德國等理念相近國家團結因應。

林佳龍表示，世界必須了解台海的和平穩定是確保區域安全及全球供應鏈穩定關鍵，台德兩國學術及經貿交流蓬勃頻密，透過台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，未來必可共同攜手增加民主夥伴韌性。

基塞維特高度認同民主夥伴團結合作的重要性，他表示，俄烏戰爭已敲響一記警鐘，民主夥伴不應對威權主義國家懷抱不實幻想，相互信任已成為當今國際合作的關鍵；他肯定台灣在德國投資半導體產業促進兩國技術及人才交流，以及增進整體民主供應鏈韌性的重大意義。

此外，外交部次長陳立國22日也午宴基塞維特，感謝德國國會日前通過挺台決議案，呼籲德國聯邦政府關注台海和平穩定重要性，他期盼基塞維特發揮影響力持續擴大德國友台力量，強化兩國連結；基塞維特對此深表認同，呼籲民主夥伴攜手嚇阻中國武力犯台的企圖，也歡迎台德雙方增進官員互訪，深化各領域交流。

外交部說明，此行是基塞維特二度訪台，展現對台灣的強勁支持，期待台德雙方在既有良好基礎上，持續深化雙邊關係，並與理念相近夥伴共同維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮。