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台北各區停電頻傳 王鴻薇質疑：政府5600億預算花哪去？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

缺電議題近期備受各界關注。國民黨立委王鴻薇質疑，5600億韌性電網預算花哪去了？現在台北市各區不斷停電台電卻說是因為天氣炎熱，加上餐飲業在晚間用電量過高，這種說法完全無法令人接受，電網韌性絕對是賴清德總統任內要務實面對和解決的問題。

王鴻薇質疑，松山區及中山區近期皆發生多次停電的狀況，造成許多店家無法營業。還有民眾在網路表示，連於國防、交通、醫院、政府機關等不可停電的H組都發生停電狀況。

王鴻薇詢問台電得知，松山區停電是因為假日加上天氣炎熱，附近餐飲類店家晚間開始營業後，導致負載激增讓導線無法負荷，造成敦化變電所分歧變壓器低壓線路燒損，所以中山區H組發生停電狀況是因為線路設備故障。

王鴻薇說，這到底是什麼瞎理由？餐飲不能在晚間營業嗎？要配合光電太陽下山的作業時程嗎？在野黨過去質詢時曾不斷提醒台電夏季有用電高峰的狀況，但台電不斷保證供電沒問題，還說有超前準備。超前準備就是發新聞稿說加快復電速度、深入檢討。

王鴻薇提到，台電2022年才公布多達10年期程、投入5645億的「強化電網韌性建設計畫」。兩年過去，停電、跳電還是不斷發生，電力供應似乎從民生議題變成國安議題，但電網韌性還是一樣，天氣、用電負載，甚至小動物，就能夠造成停電。

王鴻薇表示，賴清德總統過去擔任行政院長時曾說：「台灣的電不是不夠用，而是剩不夠多。」現在停電似乎已變成「不是缺電，是用電過多。」

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