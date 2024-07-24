快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安條款？若涉貪一審有罪 民眾黨從開除改「視情節處理」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新竹市長高虹安。聯合報系資料照
新竹市長高虹安。聯合報系資料照

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依照貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂今天上午11時宣判，受到凱米颱風來襲順延。依照民眾黨「紀律評議裁決準則」規定，涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例等罪，將視情節輕重予以除名或停權，端視民眾黨中央評議委員會的決議。

高虹安去年8月被控在立委任內，虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，台北地檢署依照貪汙治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告，其中黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，王郁文、高虹安則是否認犯罪。

民眾黨中評會去年9月決議，依照黨內廉政準則，祭出暫停黨權處分，而且在判決確定無罪以前，高虹安不得聲請恢復黨權。民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨主席柯文哲跟民眾黨對廉政的態度不會妥協，從過去在台北市政府時期，再到現在的民眾黨公職都有嚴格要求，柯文哲的態度跟過去一樣，「該怎麼辦，就怎麼辦」。

民眾黨在2020年9月7日由中央委員會通過的「廉政準則」第6條規定，涉犯「貪汙治罪條例」或「刑法」詐欺等罪，「經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍，受處分人執行徒刑期間不得回復黨籍。」換言之，高虹安若因涉貪被判一審有罪，原本應該直接開除黨籍。

據了解，民眾黨去年將「廉政準則」與「紀律評議裁決準則」合而為一，根據修訂後的版本，如果涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例或刑法詐欺背信等罪，已經由先前的「一審判決有罪開除黨籍」，改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分。」

根據民眾黨公開的法規資訊，已經未見原本的「廉政準則」，僅有「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，而根據紀律評議裁決準則，從去年下半年開始，有過3次修正紀錄，最近一次的日期為今年7月4日。

根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪可復職；但判刑確定者將解職，並且在3個月內完成補選，倘若剩餘任期不足2年，不再進行補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

民眾黨 貪汙 高虹安

延伸閱讀

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

台中無照毒駕男躲攔檢闖紅燈撞死騎士 判8年定讞

鄭文燦涉貪負面聲量爆棚 綠支持度平均下滑4個百分點

涉貪宣判延期！高虹安宣布放颱風假 市民高喊「虹安無罪」

相關新聞

高虹安條款？若涉貪一審有罪 民眾黨從開除改「視情節處理」

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依照貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂今天上午11時宣判，受到凱米颱風來襲順...

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系...

判賠潘孟安50萬！王鴻薇：堅決上訴 不容高官財團交相賊

國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000...

台北各區停電頻傳 王鴻薇質疑：政府5600億預算花哪去？

缺電議題近期備受各界關注。國民黨立委王鴻薇質疑，5600億韌性電網預算花哪去了？現在台北市各區不斷停電，台電卻說是因為天...

陸船翻覆案迎來善意 羅智強：賴政府應減少意識形態

自從今年2月14日發生金廈海域翻船事件後，兩岸緊張局勢急遽上升。在兩岸人士不斷地溝通下，迎來久違的曙光，兩岸代表原定今天...

《爭議立委系列6-3》藍委徐巧芯為支持者 揭密不懼反彈

「我不會打不過任何人！」國民黨立委徐巧芯選上立法委員僅第一會期，就歷經議事的肢體衝突、政府的提告。她在接受專訪時說，自己的個性很好強，絕不會任人宰割。面對排山倒海的批評聲浪，徐巧芯說，有人喜歡你，就會有人討厭你，她選擇愛護那些支持自己的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。