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陸船翻覆案迎來善意 羅智強：賴政府應減少意識形態

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對今年2月14日發生的金廈海域翻船事件，國民黨立委羅智強提醒賴政府，應減少意識形態和政治性，務實處理兩岸事務，才符合台灣的最大利益。圖／聯合報系資料照
針對今年2月14日發生的金廈海域翻船事件，國民黨立委羅智強提醒賴政府，應減少意識形態和政治性，務實處理兩岸事務，才符合台灣的最大利益。圖／聯合報系資料照

自從今年2月14日發生金廈海域翻船事件後，兩岸緊張局勢急遽上升。在兩岸人士不斷地溝通下，迎來久違的曙光，兩岸代表原定今天上午在金門討論後續事宜，只是因凱米颱風來襲確定延後。國民黨立委羅智強提醒賴政府，應減少意識形態和政治性，務實處理兩岸事務，才符合台灣的最大利益。

羅智強表示，0214金門船覆事故，以及台灣胡姓釣客遣返問題，目前兩岸透過事務性協商，並且在國民黨立委陳玉珍的多次居中協調之下，即將取得進展。整體而言，樂見兩岸有更多的溝通和交流，以避免敵意螺旋不斷累積以及意外擦槍走火。

羅智強提醒，賴政府應當採取更多元、彈性的作法，減少意識形態和政治性，加強事務性的協商，務實處理兩岸事務，才符合台灣的最大利益。

羅智強說，正如同陳玉珍所說「撥雲見日終有時，一碧萬頃醉晴空」，此次事件其實可以作為兩岸恢復一定程度互動的基礎，尤其是在人道救援、漁權等政治性較低的議題上，兩岸應當有一定默契，來避免意外變成危機、危機上綱成衝突。

羅智強 金廈海域

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