《爭議立委系列6-3》藍委徐巧芯為支持者 揭密不懼反彈

「我不會打不過任何人！」國民黨立委徐巧芯選上立法委員僅第一會期，就歷經議事的肢體衝突、政府的提告。她在接受專訪時說，自己的個性很好強，絕不會任人宰割。面對排山倒海的批評聲浪，徐巧芯說，有人喜歡你，就會有人討厭你，她選擇愛護那些支持自己的。

把目光放在支持者

問：你做民意代表，經歷這麼多是非爭議，你自己的心路歷程如何？

徐巧芯：一些政論節目名嘴對我有不實的批評，很多並不是在我的選區的人，他們其實都是用想像的發言，並不知道到選民對我的期望是什麼。

比如說，因為民進黨很討厭徐巧芯，就覺得徐巧芯仇恨值很高，但實際上，像我們不管在地方活動上，或在市場跟大家的互動，在我的選區的支持度與熱情反而是比以前來的更高。

所以我覺得事情都有一體兩面，有人會討厭你，也有人會更喜歡你，那為什麼要把你的目光放在討厭你的身上，卻不把目光放在喜歡你的人的身上？我珍惜跟愛護那些支持我的人，我會達到他們希望我能達成的目標。

一個政治人物參加選舉就算拿到超過50%的選票，還是會有40幾%的人是不支持你的，所以當你參與選舉時，就要認識到這個現實，不可能有選區是100%的人都支持你。

選民都希望我揭弊

我的支持者們希望知道民進黨執政8年來有什麼樣的弊案，發生了什麼事情，我們能不能夠去調查、能不能夠揭露更多執政黨做不好的地方。這是支持我的選民投票給我的期待，我很確定我有做到，也很確定我的心思是放在他們身上的。

大家都會說那中間選民呢？中間選民也很重要，但中間選民也涵蓋在投票給我的人當中，中間選民不等於沒有立場的人，他們也希望能夠揭露更多政府的弊端，希望能夠了解政府哪裡做得不夠好。因為我們是民意代表，不是政府官員的應聲蟲，我們的角色就是監督政府。

既然我們能找出政府很多的問題跟錯誤，一定也會被支持政府的那一群人討厭。所以你為你的支持者做得越多，那討厭你的人就會越討厭你，這是一個很正常的現象。所以用這樣的心態面對，就不會覺得太困擾。

網紅上門騷擾

問：你自己覺得你的心智力量，可以承受這樣瘋狂的謾罵、打擊嗎？他們當你的面做出一些出格的事情，或整天守著你家門口？

徐巧芯：當時就是有特殊的網紅，搞了一個活動找了一群人來我家，甚至採用偷拍。但我平時工作上，或在路上碰到的選民，幾乎是很少遇到來嗆聲的。支持我的人數量都非常多，但有些人只在攝影棚單方面思考這件事情，只看到某個網紅帶人到我家門口，就以為我的選民都很討厭我。

我們在地方服務，參加活動遇到的民眾才是我真實的選民，所以我比任何其他的人都了解選民對我的感受是什麼。

揭密國防部違法

問：你從事政治工作以來，跟你過去的生活方式有很大的不同嗎？

徐巧芯：其實還好，都差不多。我就是對工作很有興趣，所以我該做什麼我就做什麼，你得到很多選民對你的支持，提供更多的質詢的材料。比如說我在外交國防委員會，那很多基層軍官有難言之隱，就會選擇提供訊息給我們，讓我們在質詢的過程中，要求國防部去做改變。

無論是不當管教，或使用中國大陸製作的器材，都違反國防部自己訂定的法規。另外，像是超思雞蛋案，也有人提供訊息給我，所以這個部分完成了七、八成，只差調查權跟聽證權。

很多人碰到不公不義的事情，首先想到要跟我來反應，所以這也讓我在問政表現上面，能夠比較突出的原因。

在前線抗爭到底

大家會覺得，如果我跟別的委員講，別人不敢做啊，我的支持者相信我，如果他碰到不公不義的事情，徐巧芯會幫他伸張正義，這也就是我說的，我承諾選民的事情我要做到，哪怕民進黨會很不爽。

所以覺得我的仇恨值很高，其實是我履行選前的承諾，我要揭弊，我要把民進黨的螺絲拴緊，告訴政府哪裡做不好，我要站在前線，跟他們抗爭。

牽連家人感到抱歉

問：你覺得社會上有公平有公道嗎？面對一個這麼大的黨國機器，你會不會有力不從心的地方？

徐巧芯：當然會有啊，比方說，先前騷擾我一個半月的理由（徐巧芯大姑涉嫌詐欺的案件），跟我本人一點關係都沒有，那是我的老公的姐姐跟他的先生，這些批評完全沒有公道可言，因為我完全沒有參與，也對這些事情完全不知情。

我們用最傳統的中國家庭觀念來說，我老公的姐姐已經結婚嫁出去了，是杜家的人，更不是劉家的人，我也不知道她平常在做什麼，那為什麼她在外面成為一名詐騙犯，但我卻也要被冠上同樣的罪名，這樣一點道理都沒有。

不管是我的婆婆、我的公公、我或我的先生，都沒有犯下任何的詐欺罪，但事情到後來，甚至連徐家人都被捲進來，他們開始去研究我家的早餐店、研究我們睡的房間的大小是不是真的是一坪。那是我童年時辛苦的經驗，還要被拿到舞台上面來嘲諷，當然是不公道的事情啊。

但既然你選擇了政治工作，你就是要面對它，就算是有再多的不滿意、再多對我的羞辱，我都相信有一天會沉冤得雪，只是時間的問題而已。我認為，這每一個案件，我最後都會被不起訴，會還我公道。

進廚房不要怕熱

甚至當時有很多政論節目質疑我的婆婆「一屋三貸」，但這些節目也紛紛開始在他們的節目上面道歉，哪怕只是短短的21秒。就是因為我的婆婆申請貸款證明、清償證明，就確認了並沒有「一屋三貸」，而且貸款金額也並非他們在電視上說的金額。





徐巧芯在國會衝突前與記者席地而坐聊天，並展示隨身有配戴密錄器，以便事後還原現場。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

問：在立法院，你跟一些民進黨的立委有過肢體衝突，或是一些推擠之類的，你覺得哪來的勇氣，會不會覺得立法院已經成為一個打架的地方？

徐巧芯：這我不知道啊，因為我們大家都是希望坐下來好好討論，可是他們每一次都要破壞議事的規定，比如說綁架韓國瑜院長，不讓會議進行；霸佔內政委員會的主席台，甚至有霸佔了衛環委員會的主席台，全部都是民進黨的立法委員在做的事情，而我們所做的事情就是排除困難，讓會議能夠正常順利的進行。

我覺得我們的目標很明確，就是要順利開會，為了順利開會，所有能做的事情我們都做。再來就是，民進黨被這麼多年的多數執政寵壞了，覺得只有他們能夠打人，我們被打的人就要閉嘴，比如說像邱議瑩當時搧了羅智強一巴掌，女生打男生覺得無所謂。

藍委不應總受欺負

但真的是這樣嗎？我們大家都是人生父母養的，為什麼只有我們活該被打，當時他們今天先出手的時候，為什麼我們不能自我防衛？所以過去我們的支持者也覺得國民黨的立法委員太軟弱了，總是被民進黨欺負、被民進黨羞辱，而我們竟然就嘴巴閉著，任憑他們罵我們。這不是我們的選民想要看到的國民黨。

反而是民進黨，每一次都羞辱國民黨之後，他們的選民樂得開心，所以我只是想要讓我們的支持者知道國民黨現在變得不一樣，國民黨不僅團結，而且很堅強。

今天人不犯我，我不犯人，但人若犯我，我必加倍奉還。所以我們從來沒有先動手，但當你對我動手的時候，我一定會還擊。像那時候麥玉珍委員不是被打臉了嗎？要是誰敢打我的臉，我一定一拳揮回去。

我不會打不過人

問：但是如果你打不過他呢？

徐巧芯：我不會打不過任何人，就算假設今天民進黨有一個男委員打了我，那我一樣跟他死磕到底，頂多就是我受傷很嚴重而已，可是我表達了我的態度，就是我不願意讓你隨意的欺負。

有一次民進黨立委鍾佳濱跳上主席台的時候，我為了要守護主席台，就把他拉下來，他的鞋子就踩在我的臉上，然後我起身後，我就抓住他的領子，質問他說「你為什麼剛剛要踩我？」他一句話都不敢講。

我反而對女生比較不會出手，因為我其實力氣比較大，我怕女生真的會受傷，像上一次衝突的時候，是我把賴瑞隆撞倒了。賴瑞隆身高180公分，這麼魁梧的一個人，但是當他要衝上主席台的時候，我為了要讓高金素梅委員的會議能夠正式進行，我們還是必須要排除他們。

不任人宰割

像那天吧，賴惠員委員拉著我，其實我也都無所謂，當我反擊時，他們就說「為什麼你要咬他？」那是因為她的手肘幾乎要尻到我的臉上了，我說過我不是麥玉珍委員，我不會輕易讓你打我的臉。如果你今天你的手肘要打到我的臉上的話，不管怎樣我都會把你移開，那時候我雙手剛好被抓住，我就只能說：「你再過來我就咬你！」

但我並沒有咬到她，因為她看到我要咬手肘就後退了。所以我的意思是，我要表達我的態度，我是不任人宰割，不讓人欺負的。我沒有先對你出手，但如果你對我出手的話，你要付出相對應的代價，這就是我的態度。

綠營總是雙標

問：所以從這樣來看，你的個性還是蠻強的，一直都這樣嗎？

徐巧芯：一直都是這樣子，我覺得大家都人生父母養的，為什麼你可以平常是羞辱我們，但反過當你們被羞辱的時候，卻這麼生氣呢？

很多人會說我講話很狠、很沒品，質疑我怎麼可以做這些事情。我請問一下，平常時國民黨不就是被他們這樣欺負的嗎？但當他們在做這件事，他們都樂得開心，比方說他們來我家樓下朝聖、拍照，他們不是很開心嗎？但是當他們同樣被我用一些言語或行動來諷刺的時候，他們就非常生氣。

揭發政府虧心事

就像當時外交部告我的洩密案，那我問一個問題：我們明明可以直接援助烏克蘭，為什麼要透過捷克政府，把這個錢撥給某一家私人廠商，再由這個廠商回頭過來跟台灣採購醫療器材，更規避政府採購法，這件事情顯然有貓膩，難道不應該讓全民知道嗎？

如果我把資金給捷克政府請他們協助烏克蘭，那沒有問題，可是現在是弄到一家私人的捷克公司，他甚至不算是一個公益團體，而是工商協進會的組織，然後你還要求他回過來採購20%到30%的台灣醫材。

捷克要購買台灣醫材，意味著跟政府關係好的人就容易拿到案子，還可以跳過政府採購的標案。所以為什麼我們不是把烏克蘭需要的東西進行公開招標，並讓所有優秀的醫材廠商都有機會競標？

遭外交部控告

後來外交部有告我洩密罪，但實際上早在我質詢之前，捷克就把這些資訊公佈了，只有我們自己把所有東西列為密件，包括就連駐美代表俞大㵢沙發的價格都要列密件。後來，外交部長林佳龍他自己講出來說是多少錢，更強調不是說密件就不能講、不能討論。

所以我覺得某種程度也是還我們一個清白，我們其實是點出這份文件裡面的問題，其他的條約我們也全部隱蔽。今天不是來找政府麻煩的，但是我們看到裡面有問題的時候，難道要裝作沒看到嗎？

不願意欺騙民眾

當時外交部撒謊，強調所有第三方的合作都是公開透明的，但他給我們的卻是密件，所以難道我要聽到政府的謊言，跟著一起欺騙民眾嗎？

所以當然我們可能跟政府之間會有一些衝突，可是我覺得今天做立法委員，如果因為怕這個政府就退卻了，那民眾選你到底要幹嘛？那就都當橡皮圖章就好了。

當然可能他們會告我，我不是第一次被政府告，我之前也被農業部告過，但我也勝訴，所以我覺得像當時雞蛋的事件，農業要告我就告啊，但你可不可以提出超思雞蛋所有的合約，還有他的採購來源，或傳超思雞蛋的負責人？

不是今天政府告了你，所以立法委員就要怕政府，這樣的民意代表是對不起人民的。

大法官已有心證

問：這段時間國會改革立法通過，看起來藍白合作有了一些具體的成果，但民進黨現在多方釋憲，又祭暫時處分，那你怎麼看？未來能不能真正落實聽證權、調查權。

徐巧芯：大法官在暫時處分的部分，自己已經有心證，所以我們並不樂觀；第二個是最後釋憲結果可能要等到年底出，那如果大法官釋憲對於部分條文有意見，那我們也可以針對大法官提出的意見，再一次的進行相關的修法。

所以並沒有如外界所說，國民黨或民眾黨會不接受憲法法庭的這個決議，因為我們是立法院；他們是憲法法庭，大家各司其職，所以我們仍然可以繼續修法，修到大法官滿意為止。

所以我覺得國會改革勢必會繼續進行的，在釋字585號就已經給予國會調查權，只是調查權要怎麼使用，有些哪些權力，大家還有一些爭議。如果說釋憲結果跟我們原本法案有落差的話，還是可以再修啊。

國會改革繼續修

沒有人規定憲法法庭他講了說法條哪邊不對後，我們就不能根據憲法法庭的解釋，重新修一個合乎釋憲的版本。但是調查權跟聽證權，對我們來說是非常重要的，像進口雞蛋、國防部使用大陸製的行車紀錄器，還是向黑名單廠商購買等問題。

在沒有調查權跟聽證權的狀況下，我們只能質詢這一些像國防部長或是次長，沒有辦法接觸到負責採購的國防部人員，我們也沒有辦法傳他來去進行更細緻的調查

如果質詢的時候他都騙我們，那我沒有辦法，一旦藐視國會罪也被憲法法庭擋住的話，就算我抓到你的毛病，你只要在質詢台上說謊騙我，那這件事情就解決了，所有的弊案、所有的問題不都這樣不了了之了嗎？這就是過去八年來所發生的情況，而我們希望現在去把它改變。





國民黨立委徐巧芯近日接受本報專訪。（本報資料照）

百毒不侵的密獾

問：你用「蜜獾」來形容自己，你怎麼解讀這種動物？

徐巧芯：蜜獾這個動物就是它看起來小小隻的，但是它一咬上之後，就不會放，也不怕跟獅子跟老虎對戰，獅子跟老虎就算是把蜜獾給吃了，也吃不到多少肉，也不會吃飽，所以通常獅子跟老虎也不想跟它戰。

我覺得說，這其實跟我的個性蠻像，很多人原本不知道蜜獾這種動物，但後來在我自己介紹之後，就有越來越多人知道。

變成最年輕的政黨

問：你加入國民黨這麼長一段時間，應該也會觀察到社會對國民黨有很多的期望、也有很多的失望，你會不會有一種恨鐵不成鋼的感受，希望國民黨能夠振作、更勇敢，或更有方向感？

徐巧芯：我覺得一步一步來，現在的國民黨已經比之前好了，很多事情都是一步一步來的。就像是這次的國會選出了很多年輕的立法委員，我們的平均年齡更是三個政黨裡面最年輕的，包括台中三位立法委員都是第一次參選就選上，而且很年輕就打敗了民進黨的立法委員，這都是正在改變的過程。

國民黨也變得比以前更加的團結，如5月17日激烈的衝突當中，我們成功的守住了主席台，保護韓國瑜院長，讓議事能夠順利的進行，這就是展現團結最好的方式，不是用嘴巴說，而是實際上做給大家看。

所以我們的選民其實都有感覺，我們有變得不一樣，也希望我們能夠更強悍，即使像我這樣，他們都還覺得我還可以再更強悍。

輸了繼續奮戰

問：那你對國民黨有什麼期待呢？

徐巧芯：我期待更多的年輕人能夠在舞台上面發揮，然後大家不要軟弱，因為民進黨就是一個很衝的政黨，他們對的事情對，不對的事情也說成對的，他們過去非常團結，即使輸掉之後會繼續奮戰，可能洩氣了兩三天，他們又活起來了，又開始繼續往前衝。這一點是我認為國民黨需要學習的。

國民黨的人常常受到一點傷害就潰不成軍，連志氣都沒有了，可能選輸一次



然後就覺得沒機會，太容易放棄了。但有什麼好值得放棄呢？過去昨天的事情過去就過去了，今天就是一個新的開始，不是嗎？

不要枉法不要貪汙

問：國民黨有像你一樣想法的人多不多？

徐巧芯：我希望更多人有這樣的想法，跟一些比較年輕的國會議員聊天的時候，也都會跟他們聊我的想法，前面輸了、被罵了、錯了那就承認，我們就繼續往前衝啊，沒什麼大不了的。

你只要不要貪汙、貪贓枉法或坐牢，剩下的都是小事啊，只要你是清廉的，不要被抓去關，剩下的他們怎麼罵你、怎麼霸凌你、怎麼欺負你，都是小事，明天都可以重新開始的。像鄭文燦這種貪汙的，才是大問題。

實踐選民的託付

如果今天是你做對的事，他會肯定你；你做錯的事情他會罵你，那我們還需要在意他的想法對不對。可是其實我們看到的是什麼，我們無論對錯，他們都要罵我們，那這樣的話為什麼我們還要期待，為什麼還要去聽他們罵什麼呢？

就算做了對的事情，他們對我們的批評也從來沒有少過，甚至還會扭曲視聽、會抹黑，所以我們才不管他們說什麼，我們管的是我們自己心裡的價值，我們管的是我們現在的想法。我們認為對的事情，是我們有沒有實踐選民託付給我們的事情，我不需要去聽那些雜音，我們只要順著自己的本心走下去，那就夠了。

能合作優先合作

問：你對你們跟民眾黨合作這件事你的看法是什麼？事實上，在野黨之間就有許多不同的看法，你們要怎麼樣合作來翻轉局勢？

徐巧芯：我覺得意見不同沒有問題啊，本來就不會每一個意見都相同，他們不附屬於我們；我們也不是附屬於他們，甚至在選舉期間都還會有競爭關係。但是在能夠優先合作的案子上面，一定要先優先合作，不管是國會改革五法或是最近陸續通過的幾十部法律。

把所有這個會期的法案表決完畢，會是一張很漂亮的成績單，這成績單當然不是國民黨或是民眾黨或是民進黨單獨享有的，這是經過黨團協商出來的，這時你就會看到民進黨就開始抹黑了。

比方說像我自己是《兒少性剝削條例》的主提案人，然後他們可能就會說審查的時候你又沒有來，可是問題是提案人可能有五、六十個立法委員，不見得你在審查的時候要出席發言，才叫做你有參與這個提案啊。

我是主提案人，我的法案不是用抄的，都是我們自己寫的，我有意見我可以跟黨團講，最後都要交付黨團協商啊，那為什麼一定非得就是說到現場去審查發言，才叫做對這個事情表態，否則就是收割呢？這就是又一次的抹黑嘛。

藍白能合作、能競爭

問：所以基本上，你對於跟國民黨跟民眾黨合作這件事覺得機會挺大？

徐巧芯：我覺得在立法院裡面是盡可能要合作啦，但未來包括2026年的選舉，當然一定還是會有競爭，那是無法避免的。所以我覺得在法案上面，我們就是就事論事啦，在法案上面能夠共同合作的地方，就盡可能讓它通過，而且有一個好的溝通模式。

例如《選罷法》上面，本來國民黨是希望提高門檻，後來民眾黨不支持，在協商過後之後，我們覺得那應該就是比照總統的連署，罷免需要身分證的正反面，並填具發證日期。

選跟罷它是一體兩面，憑什麼選舉的時候要附身分證，那罷免的時候不用？如果你認為說，罷免不需要附身分證的話，那民進黨可以提議取消總統罷免連署時，需要附身分證這件事情，不然為什麼選舉的時候要，罷免的時候卻不用呢？

還有一個問題是，選舉的時候是要開政治獻金專戶，這個資金流動是在監察院的網站上面公開的。可是罷免時的金流錢完全沒有被攤在陽光下。所以這個部分我可能在下個會期做提案，盼陽光法案能將罷免納進來。

問：你是在青鳥活動中被民眾票選出來最想罷免的立委之一，你怎麼看待這件事情？

徐巧芯：那些人不管我怎麼做，都不會投給我。而且假設民進黨發起罷免運動，那些沒被貼貼紙的人，一樣會面臨罷免。所以我覺得這個東西就是看看就好了，因為那些人本來就不會投我的啊。所以我才講我們應該要多用心在支持我的人身上，而非在意那些貼貼紙在我臉上的人身上。

竟成勘災焦點

問：會不會有一些你也覺得該反省的地方，有沒有什麼可以改進？

徐巧芯：有啊，就像是那一天，我們去花蓮勘災，後來一直被問我大姑的事情，但那次明明是去勘災，跟很多立委一同花兩個小時搭車到現場，但結果大家都在問我個人的問題。

我覺得對於這些災民，還有對總召、也是花蓮縣立委傅崐萁，忽然感覺很愧疚，覺得就是說，所有的議題都在我身上，那今天大家來的付出都沒有被看到。





徐巧芯因家人涉詐欺情緒潰堤，於鏡頭前投入傅崐萁的懷中崩潰大哭。（羅智強臉書）

後悔沒忍住眼淚

其實我只差一秒就上車了，但我當下沒忍住就哭出來。我個人反省，我為什麼要哭，就沒有忍住，有的時候我就是個性比較衝，也會有像類似這樣子，很遺憾自己沒忍住，反而讓這件事情失焦。

可能因為當時總召說跟我說「沒關係啦」，就那個事情發生這麼久了，明明就跟我沒關係，但很少碰到有長輩告訴我說「沒事」，所以那時候我也蠻感動的，就既愧疚又很感動，大家都很體諒我這樣的情緒。

質詢技巧再加強

問：你希望以後能夠在哪些方面再加強？

徐巧芯：當然就是對於立法院的一些熟悉程度。因為我們現在才進來半年而已，下半會期會審查預算，上半會期則以質詢為主，所以說我們還沒有做滿一年的狀況下，在立法院都是新同學，必須邊做邊學。

有時候可能不小心說錯話，也可能會不小心搞錯事情，像是我之前就有法案，助理剛好寫反了法案的主旨，但內容都沒問題，那可能就被民進黨拿來攻擊。

我們就從錯當中能夠學習，更小心做得更好，包括我昨天在回文的時候，腦筋一個沒轉好，就講錯了，他們就開始罵我，其實我就也很坦然的說，我當時就是寫錯了。所以類似的事情，我也希望說能夠做得更好。

我希望能加強自己的一些質詢技巧。雖然我覺得我這半年來有一些進步，但還沒有做到讓自己覺得非常滿意的程度，可以做得更好的地方。

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