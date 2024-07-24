《爭議立委系列6-4》「蜜獾」徐巧芯 站在抗爭最前線

年紀輕輕的國民黨立委徐巧芯霸氣質詢、四處揭弊，包括外交部、國防部弊案與超思雞蛋戰績斐然；面對親綠網紅在家門口騷擾、在Thread製作惡搞梗圖她都無所畏懼。她接受專訪時也自信指出，作為民代，本該符合選民揭弊打貪的期待。

我不是給人欺負的

34歲就當上立委，徐巧芯問政毫不退讓，「你打我一拳，我就還你一掌」，贏得支持者的掌聲，也使綠營對她恨之入骨，她成為青鳥行動中「仇恨值」數一數二的藍委，面對諸多批評與謾罵，她則淡然回應說：「他們又不是我的選區的選民，我的選民非常支持我、心疼我，我要為他們做事。」

徐巧芯清秀的臉龐、嬌小的身軀，絲毫看不出她是一個自稱「不會打不過人」的人，相反的，她還自稱是不怕獅子、毒蛇的動物蜜獾，她曾經一把推下身高180公分的民進黨賴瑞隆，還差點咬了民進黨立委賴惠員。

自豪作為蜜獾

當記者問到，「蜜獾」是網友封的綽號時，徐巧芯連忙笑說：「不不不，是我自己說我是『蜜獾』，」她說蜜獾對獅子、鬣狗與毒蛇都絲毫不懼，講到自己的特質跟蜜獾很像、什麼都不怕時，徐巧芯整個精神都來了。

她還請記者轉身看她競選的礦泉水瓶，上面除了貼上她服務處的標誌，還有一隻小小的蜜獾是隱藏的亮點，旁邊就是徐巧芯的大頭貼，讓可愛的蜜獾也顯得強悍了起來。

你弄我 我加倍奉還

回憶起從5月17日至今的各種立法院衝突，徐巧芯坦言，沒有立委在主席台上就無法開會，為了順利開會，與民進黨立委肢體衝突是難免的，但她也認為民進黨團在過去被寵壞了，「選民也不希望看到國民黨立委太軟弱」，她邊講手還一邊比劃，還原當時的場景。徐巧芯的語氣相當堅定：「你不弄我，我不弄你；你若弄我，我必加倍奉還！」

雖然看似堅強，但被問到會不會檢討自己做了什麼？有沒有需要改進的地方時，徐巧芯罕見低落的說，她不應該在國民黨立委到花蓮勘災的時候，因為自己家人的問題而哭，「我差1秒就要上車了，但最後還是忍不住（掉淚），」她因而對於其他立委與災民感到很愧疚，因為她的哭泣讓勘災的焦點被模糊掉，徐巧芯難得展現出比較溫柔的一面。

訪問的最後，徐巧芯承認，自己的質詢技巧還有待加強，另外，在臉書回覆網友誤寫時，或是她法案有寫錯時，她也都願意坦承自己的錯誤。

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