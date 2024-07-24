快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

《爭議立委系列6-4》「蜜獾」徐巧芯 站在抗爭最前線

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委徐巧芯近日接受本報專訪，談及與民進黨立委的衝突，還有對國民黨與自己精進質詢的期許。（Photo by 章文／台灣醒報）
國民黨立委徐巧芯近日接受本報專訪，談及與民進黨立委的衝突，還有對國民黨與自己精進質詢的期許。（Photo by 章文／台灣醒報）

年紀輕輕的國民黨立委徐巧芯霸氣質詢、四處揭弊，包括外交部、國防部弊案與超思雞蛋戰績斐然；面對親綠網紅在家門口騷擾、在Thread製作惡搞梗圖她都無所畏懼。她接受專訪時也自信指出，作為民代，本該符合選民揭弊打貪的期待。

我不是給人欺負的

34歲就當上立委，徐巧芯問政毫不退讓，「你打我一拳，我就還你一掌」，贏得支持者的掌聲，也使綠營對她恨之入骨，她成為青鳥行動中「仇恨值」數一數二的藍委，面對諸多批評與謾罵，她則淡然回應說：「他們又不是我的選區的選民，我的選民非常支持我、心疼我，我要為他們做事。」

徐巧芯清秀的臉龐、嬌小的身軀，絲毫看不出她是一個自稱「不會打不過人」的人，相反的，她還自稱是不怕獅子、毒蛇的動物蜜獾，她曾經一把推下身高180公分的民進黨賴瑞隆，還差點咬了民進黨立委賴惠員。

自豪作為蜜獾

當記者問到，「蜜獾」是網友封的綽號時，徐巧芯連忙笑說：「不不不，是我自己說我是『蜜獾』，」她說蜜獾對獅子、鬣狗與毒蛇都絲毫不懼，講到自己的特質跟蜜獾很像、什麼都不怕時，徐巧芯整個精神都來了。

她還請記者轉身看她競選的礦泉水瓶，上面除了貼上她服務處的標誌，還有一隻小小的蜜獾是隱藏的亮點，旁邊就是徐巧芯的大頭貼，讓可愛的蜜獾也顯得強悍了起來。

你弄我 我加倍奉還

回憶起從5月17日至今的各種立法院衝突，徐巧芯坦言，沒有立委在主席台上就無法開會，為了順利開會，與民進黨立委肢體衝突是難免的，但她也認為民進黨團在過去被寵壞了，「選民也不希望看到國民黨立委太軟弱」，她邊講手還一邊比劃，還原當時的場景。徐巧芯的語氣相當堅定：「你不弄我，我不弄你；你若弄我，我必加倍奉還！」

雖然看似堅強，但被問到會不會檢討自己做了什麼？有沒有需要改進的地方時，徐巧芯罕見低落的說，她不應該在國民黨立委到花蓮勘災的時候，因為自己家人的問題而哭，「我差1秒就要上車了，但最後還是忍不住（掉淚），」她因而對於其他立委與災民感到很愧疚，因為她的哭泣讓勘災的焦點被模糊掉，徐巧芯難得展現出比較溫柔的一面。

訪問的最後，徐巧芯承認，自己的質詢技巧還有待加強，另外，在臉書回覆網友誤寫時，或是她法案有寫錯時，她也都願意坦承自己的錯誤。

【更多精采內容，詳見

國民黨 徐巧芯 民進黨

延伸閱讀

傳婚外情是起因之一…北市信義區里長罷免沒過 里民盼兩方放下恩怨

賴清德月聲量68萬筆 關鍵在「清德宗」三字

駁斥站在幼兒園方 徐巧芯曝和洪健益對話：阻擾另有其人

獄中爆徐巧芯涉「潛艦案」受特別安檢？ 矯正署：空泛指摘

相關新聞

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系...

判賠潘孟安50萬！王鴻薇：堅決上訴 不容高官財團交相賊

國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000...

陸船翻覆案迎來善意 羅智強：賴政府應減少意識形態

自從今年2月14日發生金廈海域翻船事件後，兩岸緊張局勢急遽上升。在兩岸人士不斷地溝通下，迎來久違的曙光，兩岸代表原定今天...

《爭議立委系列6-3》藍委徐巧芯為支持者 揭密不懼反彈

「我不會打不過任何人！」國民黨立委徐巧芯選上立法委員僅第一會期，就歷經議事的肢體衝突、政府的提告。她在接受專訪時說，自己的個性很好強，絕不會任人宰割。面對排山倒海的批評聲浪，徐巧芯說，有人喜歡你，就會有人討厭你，她選擇愛護那些支持自己的。

《爭議立委系列6-4》「蜜獾」徐巧芯 站在抗爭最前線

年紀輕輕的國民黨立委徐巧芯霸氣質詢、四處揭弊，包括外交部、國防部弊案與超思雞蛋戰績斐然；面對親綠網紅在家門口騷擾、在Thread製作惡搞梗圖她都無所畏懼。她接受專訪時也自信指出，作為民代，本該符合選民揭弊打貪的期待。

林佳龍榮邦政策第一箭：邀科技業者組團訪巴拉圭

外交部長林佳龍上任後提出榮邦計畫，據了解，目前正有一批我國電信、科技業者組成的考察團正在我友邦巴拉圭訪問，巴拉圭總統貝尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。