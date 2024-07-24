林佳龍榮邦政策第一箭：邀科技業者組團訪巴拉圭

外交部長林佳龍上任後提出榮邦計畫，據了解，目前正有一批我國電信、科技業者組成的考察團正在我友邦巴拉圭訪問，巴拉圭總統貝尼亞也在社群網路平台透露此事。對此，外交部今也做出證實。

針對貝尼亞在X平台發文透露接見我國半導體領域投資者訪團一事，外交部今證實，為深化與理念相近國家合作，協助友邦繁榮發展，外交部邀集我國電動巴士、食品加工、5G網路、AI算力及智慧生產管理等業者，共同組團赴巴拉圭進行投資考察，探索兩國間產業交流及技術合作機會，期協助我國優勢產業全球布局，並創造巴國產業升級契機，進而強化民主供應鏈夥伴關係。

外交部指出，我國訪團抵達巴國首府亞松森，即於當地時間7月22日上午獲巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）接見，貝尼亞與我國訪團成員親切互動，強調歡迎並鼓勵我國業者赴巴投資，將責成相關部會，全力提供我國廠商在巴國落地投資所需的協助。嗣就巴國各項產業發展潛力及可能方向廣泛交流，我方並說明將再籌組半導體專家團赴巴考察，提供巴國半導體產業發展規劃芻議。

此外，外交部表示，我國訪團亦與巴國工商部長、資通訊部及電信委員會等部會首長會商，亦與巴國工業總會研議進一步深化兩國產業合作機會。