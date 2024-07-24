69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系教授鄭子真認為，許多民眾認為民進黨相對國民黨清廉，且鄭文燦形象良好，所以當爆出弊案，反差感自然就會更大，所以才有近7成民眾認為此案影響民進黨甚深。

鄭子真指出，鄭文燦從政多年，前期幾乎沒有負面新聞，直到近年選舉才陸續出現一些零星負面傳言，大部分民眾對鄭文燦的印象尚屬良好。也因如此，鄭文燦涉貪事件爆發後，民眾才會如此驚訝與意外。

鄭子真說，由於民進黨以前總是強調清廉，當事件爆發後，外界當然會質疑民進黨是不是與老一輩的國民黨一樣，並沒有像自己口中所說得如此「乾淨」。

鄭子真還提到，賴清德總統如果是為了打擊貪腐，可能會對民進黨有正面影響，但如果是整肅異己，單純為了政治利益，卻不查其他弊案，恐怕難以服眾，民眾都看在眼裡，賴清德的下一步受到各界關注。