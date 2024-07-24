快訊

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

就等風暴襲來！好萊塢「追風」電影如何改變氣象研究

聽新聞
test
0:00 / 0:00

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
海基會前董事長鄭文燦。圖／聯合報系資料照
海基會前董事長鄭文燦。圖／聯合報系資料照

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系教授鄭子真認為，許多民眾認為民進黨相對國民黨清廉，且鄭文燦形象良好，所以當爆出弊案，反差感自然就會更大，所以才有近7成民眾認為此案影響民進黨甚深。

鄭子真指出，鄭文燦從政多年，前期幾乎沒有負面新聞，直到近年選舉才陸續出現一些零星負面傳言，大部分民眾對鄭文燦的印象尚屬良好。也因如此，鄭文燦涉貪事件爆發後，民眾才會如此驚訝與意外。

鄭子真說，由於民進黨以前總是強調清廉，當事件爆發後，外界當然會質疑民進黨是不是與老一輩的國民黨一樣，並沒有像自己口中所說得如此「乾淨」。

鄭子真還提到，賴清德總統如果是為了打擊貪腐，可能會對民進黨有正面影響，但如果是整肅異己，單純為了政治利益，卻不查其他弊案，恐怕難以服眾，民眾都看在眼裡，賴清德的下一步受到各界關注。

民調 民進黨 賴清德 鄭文燦

延伸閱讀

呂林小鳳投廢票抗議 凌濤：對賴清德表達高度不滿

鄭文燦涉貪負面聲量爆棚 綠支持度平均下滑4個百分點

控鄭文燦與詐團首腦桃色行挨告 林國春出庭：確有人目睹

綠中常委選舉燦系廢票抗議 他驚：對賴清德的最後逆襲

相關新聞

判賠潘孟安50萬！王鴻薇：堅決上訴 不容高官財團交相賊

國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000...

立法院臨時會藍軍恐缺人？ 江啟臣等數名藍委預計訪美

立法院預期在8月中召開臨時會，不過據了解，立法院副院長江啟臣與5名藍委預計參加8月17日在美國休士頓舉辦的「台灣全美同鄉...

氣候變遷對策委員會名單出爐 彭双浪、曹世綸皆入列

賴總統先前就職滿月時宣布成立的氣候變遷對策委員會，外界相當關注其委員名單，據了解，該委員會委員及顧問名單包含產、官、學界...

氣候變遷對策委員會8月登場 李遠哲、簡又新任顧問

總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會將率先登場，首...

《爭議立委系列6-4》「蜜獾」徐巧芯 站在抗爭最前線

年紀輕輕的國民黨立委徐巧芯霸氣質詢、四處揭弊，包括外交部、國防部弊案與超思雞蛋戰績斐然；面對親綠網紅在家門口騷擾、在Thread製作惡搞梗圖她都無所畏懼。她接受專訪時也自信指出，作為民代，本該符合選民揭弊打貪的期待。

林佳龍榮邦政策第一箭：邀科技業者組團訪巴拉圭

外交部長林佳龍上任後提出榮邦計畫，據了解，目前正有一批我國電信、科技業者組成的考察團正在我友邦巴拉圭訪問，巴拉圭總統貝尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。