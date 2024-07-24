判賠潘孟安50萬！王鴻薇：堅決上訴 不容高官財團交相賊

國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000萬豪宅「力麒御品」，潘提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址；台北地方法院昨判決王鴻薇應賠償50萬元，並撤除貼文，全案可上訴。王鴻薇今日列舉3點聲明後，表示她堅決上訴，以正官箴，不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

王鴻薇說，昨天潘孟安案宣判，經參閱法官判決理由，她有幾點聲明，並堅決上訴。一是判決書中指稱，這場揭發潘孟安入住綠能廠商豪宅記者會，選在侯友宜登記後之適當時機發布，是「企圖干擾影響潘孟安於當時作為民進黨民國113年總統參選人賴清德競選總幹事之輔選工作」。所以法官是不爽她揭發潘孟安事會影響賴清德選情？她真要祝福這位法官早日升官了。

王鴻薇指出，民意代表或第四權監督，在法官眼中竟然有 選舉期間或非選舉期間之區分， 潘孟安在告她違反選罷法嗎？顯然不是。難道揭發政治人物弊端，還會有所謂的選舉法律假期嗎？

王鴻薇提到，二是法官無視潘孟安稱練昱廷是其多年助理皆非事實，竟認定非潘孟安承租入住之豪宅是合乎常理。事實上，她早就提出該助理練昱廷之從政履歷顯與潘孟安所述有違，更遑論擔任原告十餘年之助理。練昱廷自民國（下同）94 年從政開始，就擔任立委林國慶之助理。練昱廷在106年擔任時任立委鄭運鵬之助理。練昱廷更於107年投入民進步桃園市市議員初選。初選失利後，練昱廷於109年轉往桃園市政府市長秘書室任職。

王鴻薇說，硬要說起來，練昱廷還算是鄭文燦的人，法官竟還認定「委由助理練昱廷承租系爭房屋，每月租金為6萬8,000元等情，應屬可取。」然潘孟安對外稱其為十多年助理，她已提供練姓助理的經歷給法官，法官竟稱不可被質疑，這到底是護航還是判決？

王鴻薇進一步說，三是鴻薇查證該案所述之與舉出之事證，皆屬事實，未來若因此判決，產生寒蟬效應，對社會影響重大。訴訟中她所舉證幾個事實，都為潘孟安所不爭執，首先他確實承認自己入住綠能廠商豪宅，其次他身為屏東縣前縣長，根據判決書內容所述「入住的房屋所有權人楊宗是天方公司之法人代表，天方公司是力麗集團旗下之力麒公司子公司，且天方公司官網在屏東林邊開發地面型太陽能案場，預計112年第三季動工，也將持續開發屏東地區其他類型案場，楊宗為力能公司董事長與天方公司法人董事指派之代表人」，顯然連法官也認知這些都是事實。

王鴻薇強調，如果這樣都不能夠質疑政商關係，法官是不是要告訴這個社會，未來是不是像潘孟安這樣經手的縣市，有建商、光電都不能質疑？政治人物都不用避嫌了？這難道是要逼迫社會大眾，把這樣的事情當成常態，催眠自己是合理的嗎？基於上述幾點，她堅決上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。