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立法院臨時會藍軍恐缺人？ 江啟臣等數名藍委預計訪美

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院副院長江啟臣（前右）。圖／聯合報系資料照
立法院副院長江啟臣（前右）。圖／聯合報系資料照

立法院預期在8月中召開臨時會，不過據了解，立法院副院長江啟臣與5名藍委預計參加8月17日在美國休士頓舉辦的「台灣全美同鄉聯誼會」年會。藍營人士憂心，屆時國民黨立委人數會少於民進黨立委人數，表決時將趨於劣勢，立院審查人事案及推動的相關法案都要納入考量。

NCC人事案遲遲未能解決，考試委員任期也將在8月底屆滿，預估立法院將於8月中召開臨時會，討論兩項人事案，國民黨團也不排除趁此機會推動部分法案。

不過據了解，台美同鄉聯誼會今年的年會舉辦在8月17日，恐與臨時會撞期，目前報名參加的藍委約有6人；還有1至2名藍委可能會於八月參加美國民主黨觀選團活動，等於國民黨團一次就少掉6、7人。國民黨在立院本來有54席比51席優勢，如果少掉這些藍委，優勢盡失。

藍營人士對此表示，目前情況複雜，黨團不大可能控制立委行程，有部分國民黨立委確實在思量是否取消原定訪美行程，但最後結果為何，仍以立委本人決定為主。

藍營人士表示，臨時會如果只是單純審查NCC、考試院人事案，投票的時間點恐在8月底，且可找民眾黨談合作，相信兩方陣營想法不會相差太多。但如果國民黨自己要推動法案，未必能獲得白營支持，必須考量人數短缺的狀況，國民黨團將視情況調整戰略方針。

國民黨 江啟臣 立法院 聯誼

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