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陸船翻覆協商颱風攪局 綠委：好事多磨盼兩岸多溝通

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，今將在金門簽署共識。不過，但因凱米颱風影響，陸方代表確定來不了，故延期。圖／聯合報資料照片
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，今將在金門簽署共識。不過，但因凱米颱風影響，陸方代表確定來不了，故延期。圖／聯合報資料照片

大陸籍「三無」漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成2死，雙方原定今天在金湖飯店啟協商並簽署共識，但受到颱風影響，陸方代表確定不來。民進黨立委洪申翰表示，很能同情對方家屬心情，好事多磨，相信賴政府在處理這件事情很有誠意，兩岸互動原則就是「對等尊嚴」4個字，希望在這樣前提下兩岸多溝通協商，確保台海穩定。

洪申翰表示，這件事情一直以來，包括陸委會、海巡署都很由誠意跟陸方協商溝通，也能同理對方家屬的心情，今天協商因為颱風攪局而無法完成，只能說好事多磨，相信行政部門會持續有誠意溝通處理，把這件事情處理好。

洪申翰表示，兩岸互動原則就是「對等尊嚴」4個字，在這個原則下都可以高度善意，也願意尋找各種機會，兩岸沒有必要擴大敵意，只要在彼此都有善意的情況下，很多事情都可以互動，不只金門海巡事件後續處理，包括兩岸旅遊、陸生來台等議題都可以談。

洪申翰說，現在兩岸關係常被網某方向解讀，賴清德總統在5月20日就職演說有提到，政府一直在尋找與對方可能互動交流機會，前提要在對等尊嚴情況下，雙方都可以進行溝通協商。

洪申翰 海巡署 溝通

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