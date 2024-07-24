快訊

侵台颱凱米竟轉強颱 專家直呼罕見！1張圖看風雨時程

颱風天吃什麼？譚敦慈：必吃泡麵加1種罐頭！泡麵「這樣煮」減鈉油砍半

蘋果iOS 18仍大贏Android 15？這4大點沒得比

受凱米颱風影響 氣候變遷委員會延至8月上旬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統先前就職滿月時宣布成立三大委員會，其中將由氣候變遷對策委員會揭開序幕，不過受到凱米颱風影響，氣候變遷對策委員會原訂7月25日登場，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，委員會則延期至8月上旬召開。

據知情人士透露，國家氣候變遷對策委員會首次會議，由賴總統親自主持，開場首先將頒發聘書給參與的委員及顧問，隨後環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及台灣電力公司曾文生董事長報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後直接就兩個報告事項進行討論，之後進行委員所提案的臨時動議，結尾再由賴清德進行結論後散會。

知情人士透露，會議開完，將會由總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧、環境部彭啟明部長、台灣電力公司曾文生董事長舉行會後記者會，由郭雅慧發言人進行總統的談話轉述，張惇涵副秘書長進行委員會討論過程轉述，並回答媒體提問。

賴總統就職滿月之際就宣布成立三大委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，肩負三大目標、直球對決七大主軸。首場會議直接務實討論上述七大主軸，進行社會對話、加速政府施政，同時展現賴總統「直球對決」的務實態度，實際面對挑戰的決心。

委員會肩負三大目標，第一，社會參與的平台、第二，社會溝通的橋樑、第三，政策效能的引擎。會中將直球對決七大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等。

彭啟明 曾文生 氣候變遷

延伸閱讀

環團要求PM2.5年平均標準加嚴 彭啓明：標準非喊口號

影／民調逾6成民眾挺核 彭啓明：若新核能安全會是選項

中元鬼門開環境部推「集中普度」 彭啟明台南開箱

彭啟明上任2個月嘆「淨零好難」 盼強化環保分類意識

相關新聞

判賠潘孟安50萬！王鴻薇：堅決上訴 不容高官財團交相賊

國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000...

立法院臨時會藍軍恐缺人？ 江啟臣等數名藍委預計訪美

立法院預期在8月中召開臨時會，不過據了解，立法院副院長江啟臣與5名藍委預計參加8月17日在美國休士頓舉辦的「台灣全美同鄉...

氣候變遷對策委員會名單出爐 彭双浪、曹世綸皆入列

賴總統先前就職滿月時宣布成立的氣候變遷對策委員會，外界相當關注其委員名單，據了解，該委員會委員及顧問名單包含產、官、學界...

氣候變遷對策委員會8月登場 李遠哲、簡又新任顧問

總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會將率先登場，首...

69.3%民眾認為鄭文燦涉貪影響民進黨 學者：反差感太大

鏡新聞今天公布最新民調，其中有69.3%民眾認為海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見對於民進黨有所影響。文化大學政治系...

陸船翻覆有解 蕭旭岑：陸方務實 避不認一中仍有官方對話

兩岸原定今天上午在金門討論2月14日金廈海域翻船事件的後續事宜，但因凱米颱風來襲確定延後。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。