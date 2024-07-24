國家氣候變遷對策委員會8月登場 將聚焦2大議題

總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會將率先登場，首場會議原訂25日舉行，不過總統府今天表示，受到凱米颱風影響，賴清德總統已指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。

國家氣候變遷對策委員會將率先登場，預計討論七大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等。

黨政知情人士表示，氣候變遷對策委員會首場會議將由賴清德總統親自主持，環境部彭啟明部長報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，台電董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後直接就兩個報告事項進行討論，之後進行委員所提案的臨時動議，結尾再由賴清德進行結論後散會。

知情人士表示，全球氣候變遷涉及議題層面非常廣泛，每一項討論都是多元的「選擇題」。如近期社會關注的能源議題，委員們私下表示，討論預期不會只停留在反核、擁核「是非題」，而將透過委員會多元思考、理性對話，共尋務實解方、凝聚社會共識。

知情人士說，氣候變遷對策委員會中探討議題，都已事先在行政院討論，卓榮泰全盤掌握狀況。賴清德總統也特別指示，「國家氣候變遷對策委員會」要與「行政院永續會」對接，行政團隊在經過行政院長卓榮泰批准之後，於每三個月一次的總統府委員會中，向社會報告進展，加速政策推動引擎。

若委員意見與政府既定政策不同時，知情人士表示，透過委員會，行政機關將不同意見帶回進行可行性研議與評估；若委員所提意見，行政部門認為有窒礙難行之處，或委員對於實際狀況有資訊不充足之處，透過委員會也可以讓委員了解實際情形，這也是溝通的過程。

知情人士說，若委員會中對特定議題具備高度共識，則可以形成決策，如果還未達成共識或高度歧異，會中也將會做成決議，請行政部門再做研議。換句話說，委員會具備「諮詢」性質，以及「政策輔佐」性質，具備建議權和建言權，但最終的決策權還是在行政部門，及整體執政團隊中，「總統與院長，總統與院長也必然會有充分討論」。