快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家氣候變遷對策委員會8月登場 將聚焦2大議題

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。圖／聯合報系資料照片
總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。圖／聯合報系資料照片

總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會將率先登場，首場會議原訂25日舉行，不過總統府今天表示，受到凱米颱風影響，賴清德總統已指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。

國家氣候變遷對策委員會將率先登場，預計討論七大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等。

黨政知情人士表示，氣候變遷對策委員會首場會議將由賴清德總統親自主持，環境部彭啟明部長報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，台電董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。報告結束後直接就兩個報告事項進行討論，之後進行委員所提案的臨時動議，結尾再由賴清德進行結論後散會。

知情人士表示，全球氣候變遷涉及議題層面非常廣泛，每一項討論都是多元的「選擇題」。如近期社會關注的能源議題，委員們私下表示，討論預期不會只停留在反核、擁核「是非題」，而將透過委員會多元思考、理性對話，共尋務實解方、凝聚社會共識。

知情人士說，氣候變遷對策委員會中探討議題，都已事先在行政院討論，卓榮泰全盤掌握狀況。賴清德總統也特別指示，「國家氣候變遷對策委員會」要與「行政院永續會」對接，行政團隊在經過行政院長卓榮泰批准之後，於每三個月一次的總統府委員會中，向社會報告進展，加速政策推動引擎。

若委員意見與政府既定政策不同時，知情人士表示，透過委員會，行政機關將不同意見帶回進行可行性研議與評估；若委員所提意見，行政部門認為有窒礙難行之處，或委員對於實際狀況有資訊不充足之處，透過委員會也可以讓委員了解實際情形，這也是溝通的過程。

知情人士說，若委員會中對特定議題具備高度共識，則可以形成決策，如果還未達成共識或高度歧異，會中也將會做成決議，請行政部門再做研議。換句話說，委員會具備「諮詢」性質，以及「政策輔佐」性質，具備建議權和建言權，但最終的決策權還是在行政部門，及整體執政團隊中，「總統與院長，總統與院長也必然會有充分討論」。

情人 氣候變遷 永續

延伸閱讀

相信初選賴清德會公正公平 陳亭妃：眼神就知我是賴系

凱米颱風登陸今明風雨劇烈 賴清德：注意降雨土石流災情

選後首度與賴清德同台 侯友宜：各界肯定新北演習成果

賴清德主動與侯友宜握手致意 2024選後首同台2人行禮如儀

相關新聞

最新民調／鄭文燦涉貪遭押 近七成民眾認影響民進黨

鏡新聞今公布最新政經民調，海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見，據調查，有69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響。...

鄭文燦涉貪負面聲量爆棚 綠支持度平均下滑4個百分點

桃園前市長鄭文燦因涉貪收押禁見，觀察近期民調、大數據，此案剛爆出時，燦負面聲量飆高，超越賴清德總統近一倍，過半國人認為燦...

相信初選賴清德會公正公平 陳亭妃：眼神就知我是賴系

民進黨立委陳亭妃表態爭取台南市長初選，民進黨主席賴清德的子弟兵、立委林俊憲也有意投入台南市長選舉，外傳恐會有政治陰謀論，...

獨／兩岸緊張！雙城論壇最快8月辦 已敲定3分論壇簽2項MOU

台北上海雙城論壇何時登場，據了解，受到兩岸關係愈加緊張，原本打算7月底登場的雙城論壇，現在台北市、上海市政府共識為最快8...

立法院臨時會藍軍恐缺人？ 江啟臣等數名藍委預計訪美

立法院預期在8月中召開臨時會，不過據了解，立法院副院長江啟臣與5名藍委預計參加8月17日在美國休士頓舉辦的「台灣全美同鄉...

傳找馬英九幕僚助攻黨主席 侯友宜：市民安全優先

新北市長侯友宜傳出找前總統馬英九幕僚金溥聰助攻黨主席，今天上午侯友宜前往正在進行橋梁耐震補強工程的板橋浮洲橋工地視察時被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。