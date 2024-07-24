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氣候變遷對策委員會8月登場 李遠哲、簡又新任顧問
總統府下設國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會將率先登場，首場會議原訂25日舉行，將由賴清德總統親自主持。不過總統府今天表示，受到凱米颱風影響，賴總統已指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。
據了解，國家氣候變遷對策委員會人事名單已經底定，其中2名顧問由中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事簡又新出任。委員共有24人，政府機關代表包括國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲。
此外，產業代表包括友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台電董事長曾文生、國泰金控投資長程淑芬、台灣人工智慧協會執行長林筱玫。
公民代表包括台灣環境保護聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家瑋、媽媽氣候行動聯盟協會資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣公民參與協會理事長何宗勳 。
至於學者專家，則有台大政治系副教授林子倫、台灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田、成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞、中央大學機械工程學系特聘教授曾重仁。
黨政知情人士表示，委員會中委員組成包括政府機關、產業代表、公民團體、學者專家，其中各委員對於各項議題勢必會有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望能夠以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。
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