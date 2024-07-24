總統指示防災優先 氣候變遷委員會延至8月上旬召開

颱風凱米襲台，總統府今天表示，國家氣候變遷對策委員會原訂7月25日舉行，受颱風影響，總統賴清德指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。

總統賴清德就職滿1個月時召開記者會，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，總統擔任召集人，行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢3人擔任副召集人，執行秘書由環境部長彭啓明擔任，副執行秘書則由總統府副秘書長張惇涵擔任，該委員會每季開一次會，從國家視角的氣候治理，進行國際的合作。

總統府上午表示，國家氣候變遷對策委員會原訂7月25日登場，受凱米颱風影響，賴總統指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。