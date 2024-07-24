快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

總統指示防災優先 氣候變遷委員會延至8月上旬召開

中央社／ 台北24日電

颱風凱米襲台，總統府今天表示，國家氣候變遷對策委員會原訂7月25日舉行，受颱風影響，總統賴清德指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。

總統賴清德就職滿1個月時召開記者會，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，總統擔任召集人，行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢3人擔任副召集人，執行秘書由環境部長彭啓明擔任，副執行秘書則由總統府副秘書長張惇涵擔任，該委員會每季開一次會，從國家視角的氣候治理，進行國際的合作。

總統府上午表示，國家氣候變遷對策委員會原訂7月25日登場，受凱米颱風影響，賴總統指示以防救災工作準備為優先，委員會延期至8月上旬。

凱米颱風 氣候變遷 總統府

延伸閱讀

相信初選賴清德會公正公平 陳亭妃：眼神就知我是賴系

凱米颱風登陸今明風雨劇烈 賴清德：注意降雨土石流災情

選後首度與賴清德同台 侯友宜：各界肯定新北演習成果

賴清德主動與侯友宜握手致意 2024選後首同台2人行禮如儀

相關新聞

最新民調／鄭文燦涉貪遭押 近七成民眾認影響民進黨

鏡新聞今公布最新政經民調，海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見，據調查，有69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響。...

鄭文燦涉貪負面聲量爆棚 綠支持度平均下滑4個百分點

桃園前市長鄭文燦因涉貪收押禁見，觀察近期民調、大數據，此案剛爆出時，燦負面聲量飆高，超越賴清德總統近一倍，過半國人認為燦...

相信初選賴清德會公正公平 陳亭妃：眼神就知我是賴系

民進黨立委陳亭妃表態爭取台南市長初選，民進黨主席賴清德的子弟兵、立委林俊憲也有意投入台南市長選舉，外傳恐會有政治陰謀論，...

獨／兩岸緊張！雙城論壇最快8月辦 已敲定3分論壇簽2項MOU

台北上海雙城論壇何時登場，據了解，受到兩岸關係愈加緊張，原本打算7月底登場的雙城論壇，現在台北市、上海市政府共識為最快8...

立法院臨時會藍軍恐缺人？ 江啟臣等數名藍委預計訪美

立法院預期在8月中召開臨時會，不過據了解，立法院副院長江啟臣與5名藍委預計參加8月17日在美國休士頓舉辦的「台灣全美同鄉...

傳找馬英九幕僚助攻黨主席 侯友宜：市民安全優先

新北市長侯友宜傳出找前總統馬英九幕僚金溥聰助攻黨主席，今天上午侯友宜前往正在進行橋梁耐震補強工程的板橋浮洲橋工地視察時被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。