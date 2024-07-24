最新民調／鄭文燦涉貪遭押 近七成民眾認影響民進黨

鏡新聞今公布最新政經民調，海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見，據調查，有69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響。此外，就賴清德總統上任後的滿意度部分，有52.9%民眾滿意，30.9%民眾不滿意，16.3%未表態；就行政院長卓榮泰上任後的滿意度部分，有43.1%民眾滿意，32.7%民眾不滿意，24.2%未表態。

鏡新聞今發布2024年7月政經民調第18波調查結果，首先對於賴清德上任迄今逾二個月的施政滿意度，52.9%民眾表示滿意（14.8%非常滿意、38.1%還算滿意）、30.9%民眾表示不滿意（12.5%非常不滿意、18.4%不太滿意）、16.3%未表態。

對於卓榮泰內閣團隊滿意度調查，43.1%民眾表示滿意（9.0%非常滿意、34.1%還算滿意）、32.7%民眾表示不滿意（10.4%非常不滿意、22.3%不太滿意）、24.2%未表態。

其次就國會表現滿意度部分，對於第11屆第一會期的國會表現，26.0%民眾表示滿意（非常滿意3.9%、還算滿意22.1%），有59.2%民眾表示不滿意度（非常不滿意33.1%、不太滿意26.1%），14.9%未表態。

就民進黨立委整體表現，43.2%民眾表示滿意（8.3%非常滿意、34.9%還算滿意），48.0%民眾表示不滿意（26.6%不太滿意、21.4%非常不滿意），8.9%未表態。

就國民黨立委整體表現，34.9%民眾表示滿意（4.9%非常滿意、30.0%還算滿意）、55.8%民眾表示不滿意（28.0%不太滿意、27.8%非常不滿意），9.4%未表態。

就民眾黨立委整體表現，32.8%民眾表示滿意（5.1%非常滿意、27.7%還算滿意），53.6%民眾表示不滿意（24.8%不太滿意、28.8%非常不滿意） ，13.5%未表態。

針對憲法法庭於7月19日對於立法院職權行使法修法內容裁定暫時處分，據本次調查結果，表示認同的民眾有44.9%（非常認同17.6%、還算認同27.3%），有30.3%民眾表示不認同（非常不認同15.4%、不太認同14.9%），24.8%未表態。

如憲法法庭最後對國會職權修法內容宣告違憲，49.6%民眾表示認同（非常認同21.8%、還算認同27.8%），30.7%民眾表示不認同（非常不認同16.8%、不太認同13.9%），19.8%未表態。

對於藍白兩黨立委正在推動縮短中國籍配偶取得中華民國國籍年限從6年縮短成4年，39.3%民眾表示贊成（非常贊成13.3%、還算贊成26.3%），不贊成縮短年限的民眾有51.7%（非常不贊成31.8%、不太贊成19.9%），9%未表態。

針對鄭文燦因疑似涉嫌收賄遭到羈押禁見，69.3%民眾認為該事件對於民進黨有所影響（33.8%影響很大、35.5%有一些影響），僅23.1%認為該案對民進黨沒有影響（3.2%完全沒影響、19.9%不太有影響），7.6%的民眾未表態。

政黨支持度的部分，國民黨為18.6%；民進黨為37.3%；民眾黨為 18.1%。其他政黨部分，時代力量3.4%，小歐盟為 1.5%。

本調查由鏡新聞規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人，共1085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。