訪捷克參院議長韋德齊 江啟臣：台捷可成為彼此的門戶

立法院副院長江啟臣率團訪問捷克，昨（23）天拜會捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš），雙方就台捷教育、文化、科技議題交流。江啟臣表示，台捷雙方可以成為彼此進入歐洲與印太地區的門戶，擴大合作，連結更多的民主夥伴。

江啟臣率「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」及「中華民國與西班牙國會議員友好協會」赴歐洲進行國會外交，昨天拜會韋德齊、德拉霍斯，江啟臣除感謝韋德齊堅定支持民主夥伴，也期待合力推動更多實質合作，深化廣化雙邊關係。

江啟臣表示，近年捷克為台灣開啟了歐洲的大門，是台灣最重要的歐洲友人之一。他與韋德齊議長都認為守護民主不能紙上談兵，必須透過具體落實雙邊合作計畫，才能深化彼此夥伴關係，堅實民主陣線；在國際社會上更必須要同心攜手前行，歐盟正在推動「全球門戶」（Global Gateway）計畫，而台捷雙方可以成為彼此進入歐洲與印太地區的門戶，擴大合作，連結更多的民主夥伴。

江啟臣感謝捷克參議院議長韋德齊4年前率團訪台，用具體行動支持台灣，4年來台捷關係突飛猛進，從直航、經貿、教育、半導體、IC設計訓練，到故宮借展，都看到具體合作成果，當中韋德齊功不可沒。

韋德齊回憶，4年前率團訪台受到很多干預、但為了表達堅定支持民主夥伴的態度，不畏壓力堅持出訪，如今看到雙方關係不只友好，更持續深化合作，相當感動。最後江啟臣更在現場題字寫下「台捷同心，友誼長存 民主永固」。

這次拜會也同時和多位捷克參議員交流，其中來自教育委員會的參議員指出，台捷雙方原訂進行3所高中交換學生，但卻因疫情而停擺，最近捷克學生已到台灣，希望未來台灣的學生也能到捷克學習，期待未來雙方能擴大、進行更全面的文教交流與合作。