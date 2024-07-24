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相信初選賴清德會公正公平 陳亭妃：眼神就知我是賴系
民進黨立委陳亭妃表態爭取台南市長初選，民進黨主席賴清德的子弟兵、立委林俊憲也有意投入台南市長選舉，外傳恐會有政治陰謀論，讓陳亭妃無法在黨內出線。陳亭妃今天表示，相信賴清德跟民進黨，會公平、公正辦好初選。至於跟賴清德的關係，陳亭妃笑說，「眼神就知道我是賴系」。
陳亭妃因爭取參選民進黨中常委，被民進黨派系正國會除名，陳亭妃在沒有派系支持下，仍突破重圍，當選民進黨中常委。陳亭妃今天接受廣播節目專訪表示，她堅持參選中常委的原因在於，台南出身的林俊憲、王定宇都參選中常委，如果台南可以再多一席中常委，對台南跟民進黨的發展也是好事一件。
外界把她歸類為非賴系，陳亭妃表示，前總統蔡英文擔任主席時，大家也都是英系，一起支持國家跟黨的政策，從制度面或政策面，沒有人會故意去反對誰或親誰，這都是媒體的解讀，只要對台灣好、民進黨好的政策她都會支持。
陳亭妃當選中常委會，未來每周中常會都有機會與賴清德見面，是否會當面跟賴清德說自己是賴系，展現民進黨團結一致，陳亭妃笑稱「眼神就知道我是賴系。」
外傳陳亭妃民調支持度領先對手，是否會擔心政治陰謀論，導致無法在黨內初選出線，陳亭妃說，賴清德在2024年立委初選時擔任黨主席，就要求所有立委要參加初選者都不能掛看板，並表達會公平公正辦好初選，她對賴清德有信心，雖然有很多人會故意拿著賴清德的旗子去做政治迫害，這無可厚非，但相信賴清德會公平公正辦好初選。
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