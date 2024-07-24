獨／兩岸緊張！雙城論壇最快8月辦 已敲定3分論壇簽2項MOU

台北上海雙城論壇何時登場，據了解，受到兩岸關係愈加緊張，原本打算7月底登場的雙城論壇，現在台北市、上海市政府共識為最快8月舉辦，確切時間未敲定。據了解，目前雙方已確定今年台北上海雙城論壇主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並簽署智慧醫療、與野生動物交流兩項MOU合作備忘錄。

知情人士透露，今年台北市政府籌辦雙城論壇，的確受到賴清德總統上任後，兩岸急凍的大環境氛圍影響，加上澎湖漁船先前被陸海警押走等事件，儘管雙城論壇定調在市政交流，籌辦則更加謹慎，北市府原則絕對是依循對等、尊嚴、善意，互惠。市長蔣萬安態度也是「兩岸愈緊張愈需要交流」。

國立政治大學外交系教授黃奎博認為，正因兩岸氣氛持續探底，賴政府如何批核上海來台名單難以預料，加上先前陸委會副主委梁文傑曾說「上海市長只是二把手、層級不會太高」等言論，都可能是今年雙城論壇籌辦進度不如外界預期的主因。

過去14屆雙城論壇舉辦，除第一年2010年時辦在4月、2014年6月舉辦、2018年及2021年都辦在12月，其餘則都是7、8月舉辦。另名知情人士透露，今年的確受兩岸氛圍影響，雙方考量更謹慎、更細緻，包括時間、層級、人員會派哪些人來等，市府的相關規畫也都要送中央審查。

至於上海市政府會派什麼層級出席雙城，知情人士分析，過去歷屆論壇，只有兩次不是副市長層級到台北來，包括第一屆2010年由當時的上海市長韓正來，當年是為促成台北松山與上海虹橋機場直航；2016年上海市派市委常委兼統戰部長沙海林，除此之外，都是由副市長層級來訪，儘管去年市長蔣萬安親自邀請上海市長龔正今年來台北，但上海方派誰來，都還是要尊重他們。