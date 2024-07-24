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黃健庭：朱未必會跟盧爭黨魁

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕（左）近期也被勸進。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕（左）近期也被勸進。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕近期也被勸進。國民黨秘書長黃健庭昨天表示，朱立倫至今從未讓他感覺一定要選，他現在就是在做該做的事，假如盧秀燕明年堅決要選黨主席，「我認為朱立倫未必會跟她爭。」

黃健庭的說法，是否代表朱立倫的想法，引發外界好奇。但有親近朱立倫的黨內人士表示，任何有意願挑戰、共同扛起國民黨重擔的黨內同志，朱立倫向來是抱持歡迎的立場。

黃健庭昨天接受「中午來開匯」網路專訪時表示，朱立倫從來沒有告訴他，或讓他感覺到一定要選，朱一直努力，盡力去做黨主席該做、能做的，像是國會改革說明會，他全台跑透透，就是在做他該做的事。

黃健庭說，至於大家在看盧秀燕，朱立倫認為黨內只要好的人選，就看到時候如何集中支持、一起打贏選戰，這比個人絕對更重要；黨要如何才能贏得選舉、為國家好，才是最重要的。

黃健庭也說，外界以為黨主席多好當，今天的國民黨主席完全是承擔、耗損，整天挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實，扛著重擔往前走，「你說他明年非得連任？完全不是這樣」，沒人要承擔，他只好扛起責任，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，他認為朱立倫未必會跟她爭。

黃健庭表示，他認為朱立倫不會考慮他個人，而是怎樣做對黨才是最好；至於黨主席選舉時程，按照黨章規定，只要在全代會前三個月舉行就可以。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 黃健庭

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