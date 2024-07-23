王鴻薇選前爆料敗訴 潘孟安：立刻道歉並刪除造謠貼文

國民黨立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅；潘提民事訴訟求償，台北地方法院今判決王鴻薇應賠償50萬元，並撤除貼文和影片。潘孟安今天呼籲，王鴻薇立刻道歉，並刪除造謠貼文；肆意誹謗抹黑，就應該以訟止謗，盼這樣的司法判決，端正社會風氣。

潘孟安透過臉書表示，王鴻薇去年12月開記者會，抹黑他接受建商財團招待入住豪宅等不實誹謗言論，更在同日下午，在臉書造謠他接受財團供養，如今法院認證，王鴻薇就是在造謠汙衊。

潘孟安說，今天司法判決結果出爐後，沒想到王鴻薇又再度在臉書上惡意造謠、攀扯，宣稱他拿不出租約、無法說明他與承租助理之間的關係，真的是貽笑大方。

潘孟安表示，在去年王鴻薇開記者會抹黑的當天，他就拿出了租約和匯款證明，王鴻薇始終裝作看不見；這場訴訟王鴻薇從頭到尾都無法為自己的造謠提出所謂的證據，依她自己提出的資料，更證明她是造謠，卻不斷要他佐證根本不存在、根本不是事實的抹黑。

潘孟安強調，從政以來，清廉一直是他的核心價值，非常遺憾在選舉期間，多次遭到王鴻薇抹黑造謠、惡意攻擊，令人不齒。他要呼籲王鴻薇立刻道歉，並刪除造謠貼文。