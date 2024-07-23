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柯文哲談拜登退選美國總統 「主要外交政策不會改變」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）晚間合體新北市議員陳世軒（右），並且在釣蝦場當場接受直播線上訪問。圖／取自陳世軒直播截圖
民眾黨主席柯文哲（左）晚間合體新北市議員陳世軒（右），並且在釣蝦場當場接受直播線上訪問。圖／取自陳世軒直播截圖

美國總統拜登昨天宣布放棄連任，改由支持現任副總統賀錦麗角逐大位，民眾黨主席柯文哲今天表示，台灣過去20年發生的事情，美國只花一年就演完了，不過美國是成熟國家，不管是誰擔任總統，外交政策不太會改變，最多就是手段不同而已。

拜登（Joe Biden）昨天發出公開信，表明不再爭取總統連任，柯文哲今天晚間合體新北市議員陳世軒，並且在釣蝦場當場接受直播線上訪問。

柯文哲表示，所有台灣過去20幾年發生的事情，美國一次就全部演完，包括發生槍擊案、更換總統參選人等，搞得亂七八糟，「我們要花20年才搞定，他們一次就演完了」，不過美國是成熟國家，不管是誰擔任總統，主要的外交政策不太會改變，「所以中美的問題，不會因為換總統而不同，最多是手段稍微有不同而已。」

陳世軒追問，事前是否有猜測到拜登退選，柯文哲則說，自己本來想說應該不會，因為陣前換將是兵家大忌。

另外，立法院會先前通過國會改革法案，總統府、行政院、監察院及民進黨立法院黨團聲請釋憲，憲法法庭訂在8月6日進行言詞辯論。柯文哲表示，那是法律人的對決，討論法律還是交給專家，全國人民也都在看，「有道理沒道理，大法官也會慎思，要對歷史負責的，大家還是會看。」

談及中度颱風凱米接近台灣，北北基桃宣布明天停班停課，柯文哲也以台北市前市長的身分說明，現在颱風風力預估已經很準確，各縣市就按照標準，最大陣風大於10級才可以放假，不過這也是一門政治學，多放假不會被罵，少放假就會被罵，北北基桃的人事處長會先討論，大家講好一起公布，「常常有人想偷跑，會變成政績」。

拜登 柯文哲 美國

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