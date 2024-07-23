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會見德國聯邦眾議員 朱立倫提民進黨執意強推非核家園

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中央黨部接見德國聯邦眾議員Roderich Kiesewetter，雙方就區域情勢、兩岸關係及能源議題深度交換意見。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今在中央黨部接見德國聯邦眾議員Roderich Kiesewetter，雙方就區域情勢、兩岸關係及能源議題深度交換意見。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今在中央黨部接見德國聯邦眾議員Roderich Kiesewetter，雙方就區域情勢、兩岸關係及能源議題深度交換意見。朱立倫提及，台灣能源供給的短缺，民進黨一味因意識形態反核，執意強推「2025非核家園」，令人不解。

朱立倫表示，台海局勢在民進黨錯誤的兩岸政策下愈加緊張，雙方陷入「敵意螺旋」的狀況持續加深，令人擔憂。他強調，國民黨堅定走「親美、友日、和陸」的務實理性路線，並堅持「國防」(Defense)與「對話」(Dialouge)並行的2D戰略，在維持兩岸交流互動的同時，也支持加強我國國防實力，捍衛民主自由的憲政體制。

朱立倫指出，民進黨一味地因為意識形態而反核，卻從未提出理性、務實的能源政策解決包括民生用電及高科技產業用電在內的問題。台灣能源供給的短缺，也將進一步影響我國的國家安全，茲事體大，然而民進黨政府卻執意強推「2025非核家園」，令人不解。

朱主席表示，國民黨作為負責任的在野黨，未來將持續與世界各國理念相近的友邦、夥伴加深互動，共同維護國際秩序，堅持自由民主的生活方式，並透過與大陸對話降低敵意螺旋、穩定台海局勢。他也特別感謝Roderich Kiesewetter長年來在德國聯邦眾議院對台灣的支持，期許貴我雙方友誼長存。

本次會見出席貴賓包含，德國聯邦眾議員Roderich Kiesewetter及其辦公室主任Steffi Christ、德國在台協會處長許佑格(Jörg Polster)、德國在台協會教育暨科技組長金力安 (Julian Goldmann)及德國在台協會經濟事務副組長許弘雨，國民黨立委葛如鈞也陪同接見。

國民黨 德國 朱立倫

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