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神預言暫時處分 吳崢認了「不夠謹慎」：被藍白政治攻擊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢日前在節目表示，「國會改革法案暫時處分可能今天會有結果」，結果憲法法庭果真當天裁准，引發質疑憲法法庭是民進黨開的，連宣告時間點都提前知道。吳崢今天在社群平台表示，經憲法法庭運作和實際案例所推估的言論，竟被藍白藉機操作政治攻擊，是因為自己不夠謹慎。

吳崢指出，黨發言人的工作是代表政黨，個人與發言人兩者間的界線，還需要更謹慎拿捏，只因民進黨是受到人民支持、託付的政黨，扛著民進黨的招牌發言，是莫大的責任，務求謹慎。吳崢說，支持者的鞭策，就是政黨進步的動力，這是民進黨的DNA，他將在崗位上持續精進，共同迎接種種挑戰、為台灣出力。

吳崢說，針對國會改革法案將裁准暫時處分言論，其實是基於憲法法庭過去運作模式、實際案例所做出的推估，這點也已請專家和朋友幫忙佐證說明。相關批評是藍白的政治操作，因為他不夠謹慎，說明不夠詳盡，而被藍白操作為政治攻擊，但藍白瞎扯司法不公、被干涉，完全是無的放矢、胡亂造謠。

吳崢 國會改革 憲法法庭 民進黨

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