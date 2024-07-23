財產申報身價破5億？蘇清泉解釋名下土地「大部分繼承而來」

監察院廉政專刊今日公布各部會部長、次長、大使等111位公職人員財產申報，國民黨立委蘇清泉被指粗估身價破5億元，與妻子共有62筆土地、24筆建物。蘇清泉解釋，大部分土地是繼承而來，有些是個人購買，或買下國民黨屏東縣各鄉鎮黨部的土地，不希望這些黨部被其他政黨買走，而他創立安泰醫療社團法人等，是為屏東鄉親的身體健康。

根據監察院廉政專刊公布結果，蘇清泉是屏東安泰醫院創辦人，與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元、25筆股票615萬9990元、債券85萬1781元、24筆保險、2筆債權3251萬9349元，借款給朋友、親戚上千萬元。蘇的事業投資達4億5561萬8701元，大部分投入安泰醫院及周邊體系，估身價至少有5億元。

蘇清泉說，土地大部分是繼承而來，有一部分是個人購買，或是國民黨屏東縣各鄉鎮黨部土地被不當黨產委員會拍賣的，他去將其買下，因他跟黨部有深厚感情，不希望這些鄉鎮黨部被其他政黨買走，這樣情何以堪。

蘇清泉再說明，事業投資部分，他從台北回到屏東，創立安泰醫療社團法人、安泰醫院，有長照系統等，這都是長期投資，也是為了屏東鄉親的身體健康；重度級責任醫院投資很大，設備更新，有結餘的話都是改善勞動條件、增加員工薪資等，也要擴充房舍，大部分都是投資在此。其他小部分事業投資有賺有賠，但他努力做本業。政治上的服務持續做，他個人在這些法人現在都無擔任任何職務，都是榮譽院長等。