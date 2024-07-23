財產申報／陳冠廷養豬揹債上億 陳永康擁2千萬古董字畫

監察院廉政專刊今天公布立法院長韓國瑜等111人財產申報。民進黨立委陳冠廷揹債破億元，主要用在養豬場設備添購；國民黨立委陳菁徽雖身價破2億元，但也揹債近4億元作為週轉金用途；國民黨立委陳永康則收藏多項名家畫作古董，總價額2280萬元。

陳冠廷與妻子猿田千里共同申報，陳名下則有20筆土地、16筆建物在嘉義縣，存款2829萬6845元、9筆股票總額234萬8890元、1筆保險，特別的是，陳冠廷過去也經營養豬場，他也添購一套價值4384萬3016元的畜牧場設備。另外，陳冠廷揹債1億3539萬9468元，主要就是養豬場設備以及不動產購置的授信。

陳菁徽與丈夫蔡政哲共同申報7筆土地、13筆建物，分別位於高雄、台北以及桃園，蔡名下還有1輛BMW、1輛JAGUAR，皆持有超過5年，存款部分，兩人共同申報3922萬5992元、多筆股票總值4928萬9355元、基金212萬6856元、32筆保險，還有一本價值339萬9230元的黃金存摺；蔡還有5筆事業投資高達1億1125萬元，主要投資生醫公司、投資公司。另申報有債務3億9626萬2331元。

陳永康名下有3筆土地、2筆建物，分別位於新北跟高雄，與妻子王森共同申報兩輛汽車VOLVO、SKODA都是持有超過5年車款，另有存款1929萬3466元、17筆股票共35萬元、8筆保險。另申報有張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅、黃冑雙驢、傅抱石等多項作品，還有一對乾隆20吋龍盤，總價額2280萬元。