快訊

不斷更新／中颱凱米來勢洶洶！最新動向、影響地區一次看

板殯火化場技工爆集體收賄 領班帶頭…21人貪逾3千萬遭判刑

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財產申報／陳冠廷養豬揹債上億 陳永康擁2千萬古董字畫

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

監察院廉政專刊今天公布立法院長韓國瑜等111人財產申報。民進黨立委陳冠廷揹債破億元，主要用在養豬場設備添購；國民黨立委陳菁徽雖身價破2億元，但也揹債近4億元作為週轉金用途；國民黨立委陳永康則收藏多項名家畫作古董，總價額2280萬元。

陳冠廷與妻子猿田千里共同申報，陳名下則有20筆土地、16筆建物在嘉義縣，存款2829萬6845元、9筆股票總額234萬8890元、1筆保險，特別的是，陳冠廷過去也經營養豬場，他也添購一套價值4384萬3016元的畜牧場設備。另外，陳冠廷揹債1億3539萬9468元，主要就是養豬場設備以及不動產購置的授信。

陳菁徽與丈夫蔡政哲共同申報7筆土地、13筆建物，分別位於高雄、台北以及桃園，蔡名下還有1輛BMW、1輛JAGUAR，皆持有超過5年，存款部分，兩人共同申報3922萬5992元、多筆股票總值4928萬9355元、基金212萬6856元、32筆保險，還有一本價值339萬9230元的黃金存摺；蔡還有5筆事業投資高達1億1125萬元，主要投資生醫公司、投資公司。另申報有債務3億9626萬2331元。

陳永康名下有3筆土地、2筆建物，分別位於新北跟高雄，與妻子王森共同申報兩輛汽車VOLVO、SKODA都是持有超過5年車款，另有存款1929萬3466元、17筆股票共35萬元、8筆保險。另申報有張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅、黃冑雙驢、傅抱石等多項作品，還有一對乾隆20吋龍盤，總價額2280萬元。

財產申報 陳冠廷 養豬場

延伸閱讀

健保點值協商破局醫界炸鍋 綠扛不住壓力今簽了

黃復興遭整併四個月後 陳永康接國民黨退軍工作會主委

影／連結車依法加裝行車紀錄 申訴超速卻無法被採證

我醫院輸液荒恐成國安危機 陳菁徽：主因是健保點值低

相關新聞

獨／金廈水域衝突兩岸有共識 我將歸還遺體跟船隻

自從2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡事件後，雙方為解決爭議，經過多輪對話仍未突破僵局。不過，據掌握，...

財產申報／陳冠廷養豬揹債上億 陳永康擁2千萬古董字畫

監察院廉政專刊今天公布立法院長韓國瑜等111人財產申報。民進黨立委陳冠廷揹債破億元，主要用在養豬場設備添購；國民黨立委陳...

憲法法庭公正性受質疑…黃國昌邀請大法官辯論 許宗力：這個不可能啦！

台灣民眾黨立委黃國昌指出，憲法法庭公正性受到質疑，邀請主筆的大法官進行辯論。司法院許宗力今天回應，憲法法庭裁判可受公評，...

每7個黨員出走6個 選後半年時代力量提破萬字檢討

時代力量黨主席王婉諭今天說，時代力量失去立法院的席次，同時也失去政黨補助款，今年上半年展開內部檢討，探討資源管理、選舉策...

拜登退選川普如日中天 學者示警賴政府勿單押重蹈覆轍

美國總統拜登宣布退出選總統大選、放棄競選連任，投下政壇震撼彈也令選情再生變數。日前傳出賴清德總統打算全面押寶美國前總統、共和黨總統候選人川普，總統府駁斥傳言。不過，學者提前示警，民進黨政府曾在2020年力挺川普，這次不要再重蹈覆轍。

揭潘孟安免費住5000萬豪宅挨告判賠 王鴻薇：不向惡勢力低頭

國民黨立委王鴻薇日前曾披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。