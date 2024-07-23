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揭潘孟安免費住5000萬豪宅挨告判賠 王鴻薇：不向惡勢力低頭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安入住力能能源科技董事長名下價值5000萬豪宅，被求償150萬元，台北地方法院開庭時，王鴻薇親自出庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇日前披露，總統府秘書長潘孟安入住力能能源科技董事長名下價值5000萬豪宅，被求償150萬元，台北地方法院開庭時，王鴻薇親自出庭。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇日前曾披露，總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5000萬豪宅「力麒御品」，潘提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址；台北地方法院今判決王鴻薇應賠償50萬元，並撤除貼文，全案可上訴。王鴻薇對此表示，她會堅持下去查到底，揭弊除惡務盡，絕對不會向這些惡勢力低頭。

王鴻薇說，她嚴正譴責潘孟安，他以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲，無疑是國家最大的悲哀，她身為立委，為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，已做完整查證，他自始至終提不出他本人租約及匯款證明，法官竟做出有利於他的判決。她將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，國人生活負擔影響巨大。

王鴻薇表示，潘孟安身為屏東縣前縣長，又擔任民進黨總統競選辦公室要人，如今高升廟堂人府入閣，卻被發現和綠能廠商過從甚密，去年5、6月以來搬進力麒御品5樓；從實價登錄網站可見，房價近兩年約在5100萬至5600萬元左右。由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共53坪，另在地下四樓有兩個停車位，所有人為楊宗。楊宗既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。

王鴻薇指出，力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，以上這些都是不爭的事實，她也都有出示相關事證，潘孟安本就應說明清楚，卻用司法手段來規避質疑令人不恥。

王鴻薇提到，潘孟安不但不敢正面回應相關質疑，反而用拙劣的說法模糊焦點，稱這間房子是自己租下不是招待，在媒體前出示租約卻沒有租約畫面，一直到法院開庭才出示，但根本不是他自己名義承租，被指認後還跟法院謊稱多年的練姓助理，當場被她揭穿他這位「多年助理」其實並不是跟著他十多年，事實上該名練姓助理長期都在桃園還選過桃園市議員，為了圓一個謊，潘孟安說了更多的謊言來圓。

王鴻薇強調，她為新聞界出身，她要正告潘孟安，媒體有媒體的倫理道德底線，潘孟安藉由司法手段，三番兩次施壓要她提供揭發他住豪宅的爆料者個資，試圖恫嚇這些新聞從業人員與媒體界，她會堅定站在第一線，不會讓潘孟安有機會對這些盡責的媒體、勇敢的揭弊者秋後算帳。

屏東縣 潘孟安 王鴻薇

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