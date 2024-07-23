0214大陸快艇事件將簽署共識 陳玉珍盼軍人釣客也能盡速有結果

傳兩岸針對0214大陸快艇事件，最快將於明日在金門簽署共識，立委陳玉珍表示，這是經過各方不斷溝通努力後令人振奮的好消息，相信明天會有圓滿共識，期待金門胡姓釣客、陸客赴金旅遊等也能盡速有好消息；她也憂心，兩岸局勢雖稍和緩，但總有「烏雲」會造訪，她會持續為兩岸和平努力。

0214大陸快艇事件造成2名大陸漁民死亡，兩岸至今仍陷僵局，不過據本報獨家掌握，兩岸經過多次的溝通努力之後，已經取得突破性成果，陸委會和陸方代表明日將於金門碰面簽署協商共識，我方也將歸還遺體跟漁船。

陳玉珍稍早於臉書發文表示「晴空再現，祝明天一切順利」、「魂歸故里，善意累積，人道主義」，兩岸之間多少人的努力，衷心企盼風雨終會過去，未來一片晴空。受訪並表示，兩岸經多單位努力，她也跑來跑去，彼此釋出善意下取得共識。

「撥雲見日終有時，一碧萬頃醉晴空」陳玉珍指出，據傳兩岸代表將針對0214金門海域事件於明日簽署共識，在今年春節期間金門海域所發生的不幸事件，經過各方不斷溝通努力後，終於傳出令人振奮的好消息。

陳玉珍提到，對於明日兩岸雙方代表的會面，她相信會有圓滿的共識，而接下來更重要的，不論是滯留在大陸的金門胡姓釣客，還是陸客到金門觀光旅遊等，她也都期待同樣能盡速有好的結果。當前兩岸局勢雖稍稍和緩，但總有「烏雲」會造訪，她個人仍是會秉持堆疊善意的意念，持續為兩岸和平努力。