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憲法法庭公正性受質疑…黃國昌邀請大法官辯論 許宗力：這個不可能啦！

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
台灣民眾黨立委黃國昌昨指出，憲法法庭公正性受到質疑，邀請主筆的大法官進行辯論。司法院許宗力（中）今天回應，憲法法庭裁判可受公評，不會有當事人不滿意法官的判決，就要求跟法官辦一場辯論。記者房荷庭／攝影
台灣民眾黨立委黃國昌昨指出，憲法法庭公正性受到質疑，邀請主筆的大法官進行辯論。司法院許宗力（中）今天回應，憲法法庭裁判可受公評，不會有當事人不滿意法官的判決，就要求跟法官辦一場辯論。記者房荷庭／攝影

台灣民眾黨立委黃國昌指出，憲法法庭公正性受到質疑，邀請主筆的大法官進行辯論。司法院許宗力今天回應，憲法法庭裁判可受公評，不會有當事人不滿意法官的判決，就要求跟法官辦一場辯論。

許宗力今天出席法律扶助基金會20週年感恩茶會，會前接受媒體訪問，媒體詢問，憲法法庭19日做出國會職權修法釋憲案的暫時處分裁定，裁定立法院職權行使法包括「聽取國情報告」等6大部分停止適用，有民眾在司法院臉書留言威脅大法官的人身安全；許宗力回應，司法院人員對於相關恐嚇言論已於臉書隱藏起來，也已經報警偵辦，並研議採取相關安全措施。

媒體問及，憲法法庭做出裁定的19日上午，民進黨發言人吳崢當天即提及憲法法庭可能會有結果，遭外界質疑有洩密之虞。許宗力說，他不清楚，大法官通常於周五下午公布裁判，過去慣例是這樣。

黃國昌質疑憲法法庭公正性，希望有一場憲法大辯論。許宗力回應，他不可能接受黃國昌的辯論邀請，憲法法庭裁判都是可受公評，世界上並不會有當事人不滿意法官的判決，就要求跟法官辦一場辯論。

司法院 憲法法庭 許宗力 黃國昌

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