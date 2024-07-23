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府院一條心 賴清德挺軍公教加薪希望帶動民間也加薪
賴清德總統今到彰化縣大村鄉慈雲寺贈匾揭牌，致詞時提到當選總統後發展台灣經濟很重要，行政院長卓榮泰宣布明年軍公教加薪3%，中小私人企業「卡嘸力，嘸要緊。」只要加員工加薪可獲減稅的優惠。
賴清德表示，發展經濟是他就任後的重要事情，估計明年經濟較好，今年較困難，今年經濟成長率上看3.94%，在亞洲四小龍裡面，表現跟新加坡差不多；台灣失業率3.64%，失業率最近一季升高原因跟大學校院學生畢業進入職場有關，通常這個時間節的失業率會高一點，等學生陸續就業，失業率會再下降。
他說，台灣大大小小企業都很努力拚經濟，行政院卓院長已宣布軍公教明年加薪3%，希望發揮帶頭作用，政府帶頭，民間企業跟進為勞工加薪，當然私人企業、中小企業「卡嘸力」，沒關係，政府作出政策，爭取立法院支持，若企業公司願意給勞工加薪，政府願意給予減稅優惠，因為老闆享受經濟成果，也要跟勞工分享。
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