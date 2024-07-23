影／賴清德總統前往彰化慈雲寺參香 強調治國三大使命
賴清德總統今天中午前往彰化大村慈雲寺參香並參加贈匾儀式，他在致詞時表示，520總統就職至今已經有兩個月，身為總統背負著三大使命，首先就是強化國防，保護國家安全。他稍早前往花蓮視察漢光演習，今天作戰科目是沒有劇本，主要由戰略專家來出題，讓國軍執行實戰演習。他認為這樣效果才會好。
賴清德指出，發展經濟，股市上漲，降低失業率以及行政院長卓榮泰宣布公務人員加薪，希望能帶動私人企業跟進，若能替勞工加薪，企業可以減稅，人民的生活品質會更好。
賴清德另外也提到安定社會，詐騙案在現今社會層出不窮，大家應共同打擊詐騙，立法院已經通過打詐4法，司法、警察人員有工具可保護人民，也拜託大家與政府合作共同打擊詐騙。
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