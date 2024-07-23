曲解法律讓翁柏宗再任委員？ 行政院、NCC都不挺

立法院日前通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，明定NCC委員最多只能連任一次，已經連任一次的現任主委陳耀祥、以及已經連任兩次的現任副主委翁柏宗依法應該都無法再擔任委員。

不過根據了解，有心人士還在積極運作，想要透過曲解法律的方式來繼續延任。刻意曲解新法的方式有二，一是採取通案，強調「不溯及既往」，也就是先前的連任不能算數；二是針對個案，也就是強調現任副主委翁柏宗先前兩任之後退休再回任，所以前後要分開算。

有心人士希望行政院可以用這種方式來解釋新的NCC組織法，不過似乎沒有獲得行政院的支持。行政院日前已經發函給NCC，請NCC對於新修正的組織法自行表示意見，顯然行政院不想自己出頭去曲解法律，而是把球丟回給NCC。

NCC依據行政院發函討論時，由於主委陳耀祥已明確表示任滿去職，會議針對翁柏宗是否可以連任進行討論。當事人翁柏宗因為利益衝突，必須在開會時迴避，由林麗雲擔任主席。

在NCC會議中，有法務幕僚人員在報告時認為法律不溯及既往，應該可以連任，有委員表示認同這種見解；但是王維菁委員立刻表示反對，她說連任就是事實，修法的理由已經寫得很清楚，不要透過法律解釋來凹，她還要其他委員們摸摸良心，問問自己像這樣萬年連任對NCC是好的嗎？對NCC社會觀感非常不好，已經不能再凹了。

其他委員不表示意見，擔任主席的林麗雲也表態認為依法不同意翁柏宗再任NCC委員。原先以法律不溯及既往而認為翁柏宗可以再任的委員，這時也改口修正先前發言，改成認為應該交由行政院決定。

此時明顯支持翁柏宗再任委員的主任秘書黃文哲積極發言，表示他贊成翁柏宗可以再連任。但是他的發言被NCC委員阻止，請他不要一直論述個人意見。

NCC最後決議，對於行政院針對組織法連任解釋的發函，回函請行政院自行決定，NCC不明確回覆有關連任的態度。

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