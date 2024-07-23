快訊

嚴防凱米颱風！台鐵對號列車明上午停駛 南迴線全車種均停駛

整理包／凱米颱風襲台！明日停班停課資訊 全台22縣市一次看

凱米颱風來襲乖乖在家！ SOGO等3家百貨業宣布24日不上班

曲解法律讓翁柏宗再任委員？ 行政院、NCC都不挺

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
NCC主委陳耀祥（左）、副主委翁柏宗（右）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
NCC主委陳耀祥（左）、副主委翁柏宗（右）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

立法院日前通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，明定NCC委員最多只能連任一次，已經連任一次的現任主委陳耀祥、以及已經連任兩次的現任副主委翁柏宗依法應該都無法再擔任委員。

不過根據了解，有心人士還在積極運作，想要透過曲解法律的方式來繼續延任。刻意曲解新法的方式有二，一是採取通案，強調「不溯及既往」，也就是先前的連任不能算數；二是針對個案，也就是強調現任副主委翁柏宗先前兩任之後退休再回任，所以前後要分開算。

有心人士希望行政院可以用這種方式來解釋新的NCC組織法，不過似乎沒有獲得行政院的支持。行政院日前已經發函給NCC，請NCC對於新修正的組織法自行表示意見，顯然行政院不想自己出頭去曲解法律，而是把球丟回給NCC。

NCC依據行政院發函討論時，由於主委陳耀祥已明確表示任滿去職，會議針對翁柏宗是否可以連任進行討論。當事人翁柏宗因為利益衝突，必須在開會時迴避，由林麗雲擔任主席。

在NCC會議中，有法務幕僚人員在報告時認為法律不溯及既往，應該可以連任，有委員表示認同這種見解；但是王維菁委員立刻表示反對，她說連任就是事實，修法的理由已經寫得很清楚，不要透過法律解釋來凹，她還要其他委員們摸摸良心，問問自己像這樣萬年連任對NCC是好的嗎？對NCC社會觀感非常不好，已經不能再凹了。

其他委員不表示意見，擔任主席的林麗雲也表態認為依法不同意翁柏宗再任NCC委員。原先以法律不溯及既往而認為翁柏宗可以再任的委員，這時也改口修正先前發言，改成認為應該交由行政院決定。

此時明顯支持翁柏宗再任委員的主任秘書黃文哲積極發言，表示他贊成翁柏宗可以再連任。但是他的發言被NCC委員阻止，請他不要一直論述個人意見。

NCC最後決議，對於行政院針對組織法連任解釋的發函，回函請行政院自行決定，NCC不明確回覆有關連任的態度。

聚傳媒

NCC 翁柏宗 行政院

延伸閱讀

NCC人事影響iPhone 16 綠委：臨時會討論

立院三讀修正組織法…NCC新委員洗牌 4人選受關注

NCC萬年條款刪了...主秘稱翁柏宗「重新計算」是第一任 學者批：玩文字遊戲

知名媒體疑與詐團關係密切 陳耀祥：調查中

相關新聞

神預言暫時處分 吳崢認了「不夠謹慎」：被藍白政治攻擊

民進黨發言人吳崢日前在節目表示，「國會改革法案暫時處分可能今天會有結果」，結果憲法法庭果真當天裁准，引發質疑憲法法庭是民...

財產申報身價破5億？蘇清泉解釋名下土地「大部分繼承而來」

監察院廉政專刊今日公布各部會部長、次長、大使等111位公職人員財產申報，國民黨立委蘇清泉被指粗估身價破5億元，與妻子共有...

曲解法律讓翁柏宗再任委員？ 行政院、NCC都不挺

立法院日前通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，明定NCC委員最多只能連任一次，已經連任一次的現任主委陳耀祥、以及已經連任...

會見德國聯邦眾議員 朱立倫提民進黨執意強推非核家園

國民黨主席朱立倫今在中央黨部接見德國聯邦眾議員Roderich Kiesewetter，雙方就區域情勢、兩岸關係及能源議...

王鴻薇敗訴判賠50萬 潘孟安：立刻道歉刪造謠貼文

國民黨立委王鴻薇質疑總統府秘書長潘孟安擔任總統賴清德競選總幹事時，住綠能廠商豪宅，被潘孟安提告求償，台北地院判決王鴻薇敗...

財產申報／陳冠廷養豬揹債上億 陳永康擁2千萬古董字畫

監察院廉政專刊今天公布立法院長韓國瑜等111人財產申報。民進黨立委陳冠廷揹債破億元，主要用在養豬場設備添購；國民黨立委陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。