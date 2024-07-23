影／賴清德赴彰化慈雲寺贈匾 想選縣長大位的人都來了
賴清德總統今天上午參加花蓮漢光演習後，中午風塵僕僕前往彰化大村慈雲寺參香，民進黨籍立委黃秀芳、陳素月及國民黨籍立委謝衣鳯等有意角逐下任縣長大位的人選皆不約而同陪同出席。
賴清德參香與贈匾儀式後，隨即在廟前廣場發表談話，站在賴清德旁邊的是前彰化縣長魏明谷嫡系人馬陳素月，也是新潮流人馬，正國會黃秀芳在上次挑戰王惠美失敗後，近期也傳聞會捲土重來。而國民黨目前呼聲最高的人選謝衣鳯則緊跟在縣長王惠美旁邊。眾星雲集，也讓總統下鄉行程成為縣長選舉的前哨戰。
陳素月受訪時表示，民進黨向來會尊重民意，在黨內提名會經過初選，只要有競爭者，就會透過初選機制產生黨提名的候選人。賴清德總統是目前的黨主席，他在日前有宣誓，2026地方縣市長選舉，不會用徵召的方式，會透過初選機制產生候選人。
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