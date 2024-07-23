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法扶20週年 蕭美琴：讓台灣法治成為世界典範

中央社／ 台北23日電

法律扶助基金會今天舉辦20週年感恩茶會。副總統蕭美琴出席時指出，感謝基金會在保障人民基本權利及為弱勢族群提供法律服務的貢獻，共同努力將台灣打造為法治社會的世界典範。

財團法人法律扶助基金會今天舉辦20週年感恩茶會，蕭副總統、法律扶助基金會董事長陳碧玉、司法院長許宗力、法務部長鄭銘謙等人出席。

蕭副總統致詞時表示，感謝法律扶助基金會在保障人民基本權利方面的貢獻，政府單位與基金會合作整合國家資源為不同領域弱勢族群提供法律服務，期盼未來大家共同努力，一起將台灣打造為法治社會的世界典範。

蕭副總統指出，法律扶助基金會成立於她首次擔任僑選立委時，當時許多民眾特別是經濟弱勢者面臨龐大訴訟費用及律師報酬的困境，法律扶助基金會是由政府捐助成立，提供民眾尋求法律救助的管道，協助維護司法的公平與正義。

蕭副總統表示，法律扶助基金會從剛成立時的5個分會，發展到現在的22個分會，不僅提供民眾法律諮詢、文件撰擬、訴訟代理及辯護等服務，還在花蓮及新竹設立法律服務中心，針對原住民族提供更貼近需求的法律服務。

蕭副總統指出，法律扶助基金會近年來也接受政府專案委託，為不同領域的弱勢民眾提供法律協助，政府單位透過與法律扶助基金會的合作，整合國家資源，為弱勢族群提供更完善、更便利、更有品質的法律服務。

蕭副總統表示，總統賴清德重視司法改革議題，不但在競選期間提出司改目標，也於就職演說中提及持續推動教育、司法、轉型正義等改革工作，她相信在法律扶助基金會專業協助下，一定能打造更具可近性、普及性及方便性的法律服務系統。

蕭副總統指出，近期她被賴總統任命為「113年司法院大法官提名審薦小組」召集人，歡迎各界推舉對司法公平正義有理想且具有專業法律素養的社會人士，共同承擔與維護台灣的憲政秩序及司法公平正義。

蕭副總統再次感謝法律扶助基金會長期以來為司法公平正義的付出，維護台灣法治體系，讓台灣成為以民為主、依法而治的公民社會，並成為亞洲重要的民主指標，一定能持續打造台灣成為法治社會的世界典範。

蕭美琴

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