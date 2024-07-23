賴總統：就職後著重保護人民、發展經濟、安定社會

總統賴清德到彰化縣大庄慈雲寺參香，致詞時指出，就職2個月以來，政府著重保護人民安全、發展經濟、安定社會3大使命，同時呼籲大家與政府合作，共同打擊詐騙。

賴總統今天中午到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺參香並致贈匾額「澤霈萬方」，彰化縣長王惠美與國民黨立委謝衣鳯及民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳等人皆出席。

賴總統致詞時提及，此行除感謝大庄慈雲寺庇佑2024總統、立委選舉順利，讓他在彰化縣獲得高票，民進黨當選3席立委，也因颱風將來，祈求台灣風調雨順、國泰民安，並以總統身分贈匾，表揚大庄慈雲寺為社會貢獻。

賴總統表示，他就職已2個月，身為總統第1個使命是要保護人民安全，他今天上午到花蓮參加沒有劇本的漢光演習，讓專家出題進行實戰化演習，效果才會好；下午將到新北市參加民安10號演習。

賴總統說，政府重視發展經濟，失業率降，行政院長卓榮泰昨天宣布公務人員加薪，希望私人企業能跟進，中小企業若替員工加薪可以減稅，希望大家都加薪，生活更好過。

賴總統也提到要安定社會，他表示現今詐騙猖獗，立法院通過打詐4法，司法、警察人員有工具可保護人民，也期許大家與政府合作，共同打擊詐騙。

此外，賴總統說，現在面對中共威脅，中共以交流名義邀請許多廟宇、信徒參訪，其實很多有政治目的，雖稱是招待但「不用錢的最貴」，廟宇是地方信仰中心，希望能做社會安全的中心。