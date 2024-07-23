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影／賴清德化身反詐大使 也提醒赴陸宗教活動「嘸錢尚貴」
賴清德總統今到彰化縣大村鄉慈雲寺上香還願，致詞表示台灣面對中國大陸威脅，台灣信徒到中國從事宗教活動時，中國很多宗教有政治目的，信眾要注意免費招待之類的，「嘸錢尚貴」，他拜託大家，因為廟宇是信仰中心也是公益中心，一起來維護社會安全。
總統頼清德在慈雲寺致詞時化身反詐騙大使，先詢問在場100多名民眾「有被詐騙過嗎？」民眾回答沒有，賴清德誇讚「你們聰明」，接著說政府官員下鄉考察，常接獲民眾反映詐騙猖獗，政府推出新反詐四法，希望在場大村庄民眾來幫政府宣傳正面消息，減少詐騙。
賴清德表示，如果看到明星、影星、財經專家說哪一種股票穩賺不賠，會賺很多錢，都要注意這是詐騙手法，所以第一要務是請民眾和政府共同合作反詐騙。
賴清德說，第二件重要的事是現在台灣面對中國威脅，台灣很多宮廟到中國從事宗教活動，不能說百分之百，但真的很多中國宗教活動有政治目的，信眾要注意免費招待，「嘸錢尚貴」，事後要付出相當的代價；他拜託大家重視這件事，因為廟宇是信仰中心也是公益中心，他希望一起來維護社會安全。
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