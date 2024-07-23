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賴總統視訊參與國際峰會 關注亞洲宗教自由

中央社／ 東京22日綜合外電報導

總統賴清德與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對亞洲的宗教自由遭破壞表示遺憾，稱國際社會必須再度關注這個議題，而中國是妨礙宗教自由進步的一大阻礙。

「華盛頓時報」（The Washington Times）報導，賴總統與蓬佩奧22日在日本首都東京舉行的國際宗教自由亞洲峰會（International Religious Freedom SummitAsia）上分別發表談話，雙雙談到許多相同主題。這場峰會受到自由之家（Freedom House）、家庭研究協會（Family Research Council）與華盛頓時報基金會（The Washington Times Foundation）等組織贊助。

賴總統透過影片向會議表示，在「民主倒退」、「侵略普遍」的時代，風險日益升高，「我們必須重申我們對自由與尊嚴的承諾」。

他引述國際民主調查數據指出，台灣在言論自由與信仰自由上分數很高。他說，作為「宗教自由的燈塔」，台灣提倡「包容性、宗教多元性與宗教間對話」。

蓬佩奧指出，在美國前總統川普執政時期，海外宗教自由獲得跨黨派支持。他說，由於信仰深植於人類的情況中，任何政府試圖打壓信仰都是「不道德的」。蓬佩奧在擔任國務卿前，曾任美國中央情報局（CIA）局長。

他說：「你有兩個不同的政黨與思考過程，但每一個都深信國際宗教自由的重要性。這在美國不會有黨派問題，這是人類尊嚴所固有。」

今年5月上任的賴總統表示，在19世紀到台灣執行醫療與傳教任務的基督徒先鋒所建立的連結依舊強健。與他們工作有關的宗教機構在台灣與國際從事醫療慈善與救災工作。

他說，這些連結也讓台灣的政府與國際組織建立難得的關係。

賴總統表示，在台灣海峽另一側，中國的宗教自由情況十分嚴峻。與會來賓聽到各種發人省思的描述，包括北京當局如何破壞西藏與新疆宗教場所、將虔誠信徒監禁在「再教育」營以及把兒童安置在「殖民式寄宿學校」，以根除當地信仰系統與文化特徵。

曾任國會議員的蓬佩奧如今可以不受外交禮節約束暢談，他在談到中國與台灣的差異時，絲毫不留餘地警告，請大家不要活在「幻想的世界」，並稱台灣事實上是「自由、獨立的主權國家」。

賴清德

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