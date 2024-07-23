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經部暫不發聯合再生電業執照 黃國昌：碰綠權貴膝蓋就軟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

聯合再生能源得標彰濱工業區國有地，事後卻違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立委黃國昌今天說，違約事實如此明確，經濟部卻使出緩兵之計，請不要一碰到綠營權貴，膝蓋就都軟了，繼續包庇放水，還給全體納稅人清楚的交代。

監察院昨天公告糾正案文指出，經濟部辦理彰濱工業區海域範圍設置太陽光電標租案，未在投標須知設計「電價回饋金」下限比率，又在後續標案評選降低回饋金評選比重，衍生低回饋金廠商得標，導致國庫20年減收近70億元。經濟部發布新聞稿回應，聯合再生釐清經營主導權等相關疑慮前，經濟部將不發給電業執照

黃國昌今天透過臉書表示，對於綠能國家隊聯合再生違約套利弊案，終於等到經濟部的回應，看完後只能說非常失望，違約事實如此明確，為何不用依法停止租約、收回國有地，反而是用「釐清相關疑慮前不發電業執照」這種緩兵之計，經濟部繼續放水包庇，「難道是因為聯合再生朝中有人，動都不敢動嗎？」

黃國昌指出，自己在去年12月揭發這起弊案，總統府、經濟部立刻出面幫聯合再生護航，結果連被自家的監察院糾正後，經濟部依舊對聯合再生百般呵護，「我就問賴清德總統、卓榮泰院長，你們看得下去嗎？請經濟部不要一碰到綠營權貴，膝蓋就都軟了，繼續包庇放水。」

黃國昌有說，當初是誰做的決策，又是誰在穿梭其中喬事，更要追究到底，還給全體納稅人一個清楚的交代。

監察院 黃國昌

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