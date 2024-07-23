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輸液恐缺到年底 衛福部公布最新到貨數量

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署公布，累積至本周，以500毫升計的專案輸入生理食鹽水，抵台數量將達約325.96萬瓶/袋。本報資料照片
食藥署公布，累積至本周，以500毫升計的專案輸入生理食鹽水，抵台數量將達約325.96萬瓶/袋。本報資料照片

輸液大廠「永豐化工」因嚴重違規停產，衛福部請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，以500毫升計的專案輸入生理食鹽水，抵台數量將達約325.96萬瓶/袋，其中有29.23萬瓶/袋為本周到貨。

食藥署副署長王德原說，因應永豐化學工業股份有限公司新莊工廠，因未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響大型輸注液藥品供應，為滿足臨床需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入。

由於永豐的製造許可到期，獲展延許可之前不得製造，食藥署日前預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

王德原表示，累積至本周，以500毫升計算，專案輸入生理食鹽水，抵台數量將達約325.96萬瓶/袋，其中有29.23萬瓶/袋本周到貨，經調查臨床需求，至7月23日中午，已陸續分配予醫療機構共634家次，合計約320.11萬瓶/袋(國產+專案輸入)。

食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至今年7月23日，計380間醫院及診所通報，共媒合942件。

食藥署已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於113年6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配，後續將持續調度藥品供應，並再次呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

永豐 生理食鹽水 食藥署

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