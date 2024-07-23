【重磅快評】認知作戰硬拗言論自由 大家都是賴皮系？

賴清德總統在民進黨全代會宣布，要防止言論自由的濫用，保障人民的權利不受假訊息、認知作戰的侵害。「罷樑」團體卻擅自更改國民黨「反惡霸」文宣，把前總統馬英九捏造為挺罷樑；國民黨今天按鈴控告，罷樑團體卻聲稱是言論自由，根本把賴總統的談話當耳邊風、將認知作戰硬拗成言論自由。民進黨若是「賴系」，罷樑團體就是「賴皮系」。

國民黨基隆市黨部今天到基隆地檢署按鈴遞狀，告發罷免基隆市長謝國樑的山海公民拆樑行動，擅自惡意竄改國民黨「反惡霸挺善樑」動員文宣，涉犯「刑法」210條偽造變造私文書罪、「選罷法」104條意圖使被罷免人罷免案通過或否決而傳播不實之事，以及「著作權法」91、92條侵害他人著作財產權。國民黨批評，罷樑團體製造假訊息，透過網路散布，宛如政治詐騙集團；馬辦更痛斥，1450用這種改圖的下三濫手段，不屑回應這種民主敗類的行徑。

罷樑團體發言人李晏蓉回應，反對謝國樑的民眾自發性以詼諧諷刺的方式，戲謔改作國民黨看板圖文，是人民表達言論自由的方式，迷因創作屬於合理使用的範圍，並未涉犯誹謗或侵害著作權等違法行為。

罷樑團體扭曲馬英九的政治主張，明目張膽散布錯假訊息，罪證確鑿依法應該先「關三天」，豈容公然狡辯、賴皮。立法院三讀通過國會改革法案，賴總統可以只憑一人意志就欽定違憲；罷樑團體當然可以有樣學樣，鬼扯言論自由，「二創」變「惡創」，再次證明「綠能，你不能」。

事實上，罷樑團體竄改藍營文宣並非首例，國民黨卻直到媒體報導才恍然大悟，處境就像被人侵門踏戶、全身潑糞還怡然自得；這次惡搞馬英九文宣已是3天前的新聞，國民黨第一時間還語帶保留表示「不排除提告」，直到72小時之後，國民黨基隆市黨部今天才到基隆地檢署具狀提告，反應像極了滅絕的恐龍，遲緩何止好幾拍，難怪連藍營支持者都忍不住調侃，「國民黨睡了3天3夜嗎？」

民進黨「罷樑國家隊」已經大軍壓境，中選會、綠營名嘴、側翼全體總動員，國民黨、基隆市政府卻不像在前線作戰，比較像暑期夏令營，身為罷免箭靶的謝國樑還力保謹言慎行、惜字如金，似乎忘了自己早被對手當成獵物放在火爐上炙燒，還有藍營豬隊友火上澆油。

罷樑進入熱戰階段，敵人的刀斧已架在脖子上，就等最後的「斬立決」，如果謝國樑還以為冷處理就可以輕騎過關，最後恐怕只會任人鞭打，君子或傻子，讓人傻傻分不清。