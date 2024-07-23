每7個黨員出走6個 選後半年時代力量提破萬字檢討

時代力量黨主席王婉諭今天說，時代力量失去立法院的席次，同時也失去政黨補助款，今年上半年展開內部檢討，探討資源管理、選舉策略和黨內民主等核心議題，目前全黨工作人員不到20人，但是他們不打算無聲消散，「今年下半年，一定要走出去。」

時代力量在2024年立委選舉重挫，不僅沒有取得任何立委席次，也未能跨過3%政黨票補助款門檻，選後歷經半年時間改造，今天上午舉行「面對過去，展望未來」檢討報告發布記者會，公布破萬字檢討報告，並且向外界預告下半年「二次創黨」的具體做法。

王婉諭說明，這份報告分為三個部分，首先是物質基礎，深入探討時代力量與夥伴的關係、財政收支情況；其次是權力規則，分析時代力量黨章與黨內選舉制度的影響；最後則是關鍵決定，剖析過去九年來的重大決策。

王婉諭表示，時代力量在今年失去政黨補助款，穩定財務狀況是重整的第一要務，因此忍痛縮編大部分的實體據點、黨工夥伴，並且退出中央黨部，暫時移到新北市板橋，目前全黨工作人員不到20人，但是他們不打算無聲消散，選後依然湧入數百人的入黨潮，還有超過千筆的小額捐款，代表台灣社會不希望失去時代力量。

王婉諭說，重整黨務的開始，必須先改變自己，然後才能改變環境，因此就從日常的工作範圍，開始修補眼前的一磚一瓦，「我們鼓勵養成開放、透明、參與的工作文化，鼓勵每個夥伴的自主，在乎每個夥伴的聲音，再把這樣的信條，貫徹在黨員支持者的經營上。」

王婉諭強調，時代力量不會一直停留在內部整頓，今年下半年一定要走出去，並且把二次創黨的宣示化為現實，接下來會啟動各項規章的修訂，制定權責相符的權利規則、強化黨內民主程序，擬定新的政策綱領，就是要向社會傳達明確訊息，「時代力量不會消失，而是會絕處逢生。」

時代力量在檢討報告指出，時代力量從2015年創黨至今，黨證編號已經超過7300號，然而截至今年5月31日為止，有效黨員僅1090人，超過6200個黨員已經離開，「意即每7個時力黨員，有6個沒能留下來。」

王婉諭受訪時表示，根據數據顯示，確實有7分之6的人已經離開，不過今年有第三波入黨潮，如何與黨員展開積極對話，時代力量可以繼續努力，「我們必須做好準備，最近也開始在跟黨員報告，我們做了什麼事情，引導他們能夠自發性地參與。」

另外，時代力量前立委陳椒華卸任後成立監督施政聯盟，數度與民眾黨立委陳昭姿共同舉行記者會，王婉諭則說，陳椒華現在不是決策委員，也沒有參與黨內運作，「每個公民都可以用自己的力量，對自身關心的議題表達意見，她目前沒有參與黨務運作。」