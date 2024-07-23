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黃健庭：若盧秀燕堅決選黨魁 朱立倫未必會跟她爭

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨秘書長黃健庭今天中午接受「中午來開匯」網路專訪。圖／擷取自CNEWS匯流新聞網YT頻道
國民黨秘書長黃健庭今天中午接受「中午來開匯」網路專訪。圖／擷取自CNEWS匯流新聞網YT頻道

國民黨主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕近期也被勸進。國民黨秘書長黃健庭今天表示，朱立倫至今從未讓他感覺到一定要選：假如盧秀燕很堅決競選黨主席，「我認為朱立倫未必會跟她爭這個。」

黃健庭今天中午接受「中午來開匯」網路專訪時表示，朱立倫一直到今天從來沒有告訴他，或讓他感覺到一定要選，他一直努力，盡力去做黨主席該做、能做的。像是國會改革說明會，他全台跑透透，就是在做他該做的事。

黃健庭說，至於大家在看盧秀燕，朱立倫都認為，黨內只要好的人選，就看到時候如何集中支持、一起打贏選戰，這比個人絕對更重要，黨要如何才能贏得選舉、為國家好，才是最重要的。

黃健庭也說，外界以為黨主席多好當，今天的國民黨主席完全是承擔、耗損，整天被挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實，扛著重擔往前走，「你說他明年非得連任？完全不是這樣，」沒人要承擔，他只好扛起責任，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，他認為朱立倫未必會跟她爭。

黃健庭表示，他認為朱立倫不會考慮他個人，怎樣做對黨才是最好；至於黨主席選舉時程，黨規定只要在全代會前3個月選就可以。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 黃健庭

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