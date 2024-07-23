《爭議立委系列6-1》面臨中共威脅 綠委沈伯洋致力反滲透

編輯前言：新會期開議以來，藍、綠、白各自爭鋒，朝野立委透過對議題的質詢與監督，每天在媒體上沸沸揚揚，各領風騷，以至於三黨都有「仇恨值高」的立委，粉絲/民眾之間對立嚴重。這些立委坐擁高聲量，但內心的壓力也不低。

醒報採訪團隊最近在三黨中各挑選一位立委（民進黨沈伯洋、國民黨徐巧芯，與民眾黨黃國昌）做一對一專訪，深入挖掘他們問政的心路歷程，與面對爭議的反應。

首先是民進黨立委沈伯洋的部分：

從學者搖身一變成為新科民進黨立委的沈伯洋，盼能發揮國防的專業，要訂定赴中的人流、金流的通報機制，來應對中共逐漸升溫的威脅。他也坦言，他在國會的第一步就是想要推動《兩岸人民監督條例》，沒想到就受到國民黨與民眾黨的阻礙，連送委員會都會不行，未來也只能繼續跟民眾溝通，讓人民意識到台灣的危險處境。

藍白祭出消耗大戰

問：過去在學校從事教書的工作，如今進入政壇，有什麼不同的感想，兩者最大的不同在哪？

沈伯洋：感想就是比我想像中的更累，畢竟立法委員本來的工作還是以立法或是政策為主，但沒想到比想像中的累那麼多。

問：像是哪方面比較累？是時間或體力的消耗嗎？

沈伯洋：我覺得體力也都還好吧，反而是藍白消耗我們滿多的，就是他們提出特別多的法案，而且他們從會期一開始就一直在進行，變成說我們自己的優先法案都沒有辦法去討論，譬如說青年基本法或是身心障礙等等的，所以到最後只有道路安全與打詐的法案比較有時間處理，其他的幾乎都是被擋下來。

因為他們提了太多法案了，而且法案的水準非常的低落，有時候他們都故意照抄一些我們以往提過的法案，然後故意說這個是民進黨提過的法案，為什麼我們不繼續推什麼之類的。

但他們都沒有去想，立法院一個會期能夠通過的法案大概就是五、六十個，永遠都會有還沒推的法案，他們就是把民進黨還沒有推完的法案，隨便就拿起來抄，有時候連年分都抄錯，或者說時序上根本有問題，落得貽笑大方。

交通、打詐有進度

問：想請教一下你覺得過去這個會期，你個人有哪些是比較有成就感的部分？

沈伯洋：我覺得成就感應該蠻少的，包括我們比較專注的法案，跟道路交道安全、打詐相關的法案，是比較成功推出去的，其他部分比較零碎，因為每一個委員都會有自己的範疇，像我自己這邊是做《資通安全管理法》或者《刑事訴訟法》的「筆記權」等，都屬於必較小的法案。

黑熊學院有討論

問：當然也不只是法案，其實像你提出像黑熊學院、兩岸關係或全民國防等議題，都有很多討論度，這些應該也是你的很得意的地方吧？

沈伯洋：對，但是我們這個《兩岸人民關係條例》沒有通過，其實就是說我們已經提了那麼多次，他們（國民黨與民眾黨）每次都是把它擋住，這個當然會是一個比較大的問題。其他像我們自己推的法案，很多都是過不了一直被擋住，連我們自己的國會改革法案都一直被擋住。

引爆爭議得靠運氣

問：不過你提出上述這些倡議，也引起很大的討論，這也是一個成就吧。

沈伯洋：當然啊，讓大家專注在這些議題當然是好事，但就像國會濫權法案，我們從2月3月就開始罵，但是那時候社會沒有什麼關注度。我覺得也直到爆發議事衝突時，我們有好幾個人受傷，才開始大家有在關注，所以是運氣啦。

不然的話，其實如果在這件事情沒有發生之前，過不了的法案都未必能夠引起討論。所以我覺得，算是至少中間可能發生了一些事情，所以才能讓大家能關注。

問：你在立法院的表現就非常亮眼，你明明是不分區的委員，但你的支持度一直非常高，粉絲數量也一直增加。

沈伯洋：我倒是沒有特別注意，因為我畢竟在來立法院之前我就是在教書，可是我在教書的過程當中，就其實有累積一定數量的學生或支持者，但進入立法院以後，當然還是會增加原本不認識的人。

但我覺得以我們黨內現在的狀況，我們確實還需要更多支持者，畢竟現在有三個黨主要的政黨，那我們也要盡力讓更多的中間選民認識我們，我覺得這是一條漫長的道路。

「改口」成為標籤

問：其實也有人在批評或反對你，你覺得這些批評當中有多少是惡意的，你怎麼分析輿論對你的狀況？

沈伯洋：我覺得大部分都是惡意的，大部分都是類似像中天、中時系統，從五月底到六月之這個系統發動的一系列的攻擊，目的就是要讓大家不來聽我講話或不相信我，所以包括TVBS、中天與中時等媒體常見的敘事重點就是要塑造成「我的精神有問題」。

比如說，我曾分享說我出國時，名字遭被冒用，王鴻薇就造謠說，我說我的護照被冒用，但我從頭到尾都沒有說過我的護照被冒用。我之後也出來澄清，我根本就沒有講過的這樣話。然後王鴻薇就指責我明明有說過，現在卻又改口。

這次高風險族群的事件一樣，藍營不斷攻擊說我要監控中國配偶，但我根本就沒有講過要監控中國配偶，但他們就是會說你改口。所以我在抓網路資料的時候，就會發現最常跟沈伯洋三個字放在一起的詞語就是「改口」。







台灣處於危險境地

問：所以你比較希望別人怎麼看待你，不認為中間選民應該如何解讀沈伯洋這個人，希望給別人的形象跟觀感是什麼？

沈伯洋：我沒有很特別的想過這個問題，但對我來講比較重要的是，我的目的就是希望能讓民進黨增加多一點支持者。

因為我的研究主要的對象是中國，中國對我們的威脅這基本上是不會斷的，且在可預見的幾年之間這個威脅會加重，當時這個黨主席來找我擔任不分區立委的時，他的目標也很清楚，所預想中國的威脅相當重要，也一定要有人做這件事情。

我認為說，另外兩個黨（國民黨、民眾黨）不但不會保衛國家，還會讓事情變得更嚴重。所以對我來說，就是要讓大家怎麼去認知，現在台灣處在危險的境地，我們應該要怎麼去抵抗，或者我們要怎麼去跟別的國家結盟。

認識中共威脅

所以那些對政治比較不關心的人，我都是希望能夠說服他們說，你先不要管政黨，你至少要先認知到我們現在面臨的威脅，再去看每一個黨，在針對國家安全或國防態度，至少知道我們可能必須要異中求同。因為說真的，國家毀滅了，其他事情變得不是那麼重要，所以我希望在這幾年之間能夠多讓大家認知到這件事情。

這次我原本有5個跟國家安全有關的法案想堆動，先選了一個我認為爭議性最低的《兩岸人民關係條例》來推，我想說先推了一個，再一步一步進行下去。但在第一個推動的法案，就被其他政黨攻擊成這樣，完全出乎我的意料。

法案針對中間人

問：中共對台灣的威脅應該是各黨都有注意到，只是大家的因應策略有所不同，有些「以和」、有的是「以戰」，所以大家應該都知道中共的威脅，只是藍白有他們不同的因應方式，您剛才提到有五個法案，除了《兩岸人民關係條例》之外，還有哪四個？這兩個問題請教一下？

沈伯洋：應該是五種不同的方案，不同方案可能是修同一個法條，如這次推動《兩岸人民關係條例》下，之後還要繼續推進下一個目標時，也有可能還是在修兩岸條例，所以他不是以「法」作為分界。

這次在《兩岸人民關係條例》先動的，就是針對包括立法委員在內的中間人，但你講中間人或滲透，一般人就是大概知道，但又不覺得這多嚴重。然而一旦你講洩密，一般人就會有所警覺，而立法委員就更容易得知各種國家機密，那萬一他去中國洩密的話怎麼辦？

扯鈴教練也被滲透

再來就是跟洩密關係比較遠的人員，例如最近有個新聞，有一個扯鈴教練到中國比賽被滲透收買之後，藉由教練去接觸一個華航的內部人員，並從內部人員洩漏蔡總統當時的行程。所以你說，一個扯鈴教練誰一開始會想得他會被滲透。

藍、白總認為說交流就是交流，但中國不這樣認為，其實中國所有對台灣的交流，都是帶有政治目的的。帶有政治目的的交流本來就有風險，所以這個風險你要怎麼去管控，就是我認為我要處理的問題。

但也不可能說我們就要管制所有的交流，訴求是對兩岸交流的透明化，所以第二就要修《反滲透法》，但藍、白對《反滲透法》的想法，跟我們的方向是完全相反。他們認為要把《反滲透法》一些東西拿掉，我認為《反滲透法》要更嚴。

聚焦金流、抖音

第三步跟第四步則聚焦於金流，先是針對傳統的金流，所以我會修改《政治獻金法》；另外一個則是針對網路金流，除了《資通安全管理法》之外，也包括如何跟社群平台溝通等，其實最終目的也是針對抖音，因為抖音已經成為台灣很大的問題。

最後，針對我們國土認同的問題，雖然我不覺得有辦法在這個會期，或下個會期能做得到，但我認為我們國際法的相關條例都應該要修正，明確表達對中國的態度，明確規範整體戰略的方向。

盼有和平保障法

還有我覺得非常重要的就是一個還沒有訂定的《和平保障法》，以作為保障台灣和平所需規範的母法，主要的方向是針對中國最擅長的灰色地帶作戰。

為了反制中國的灰色地帶作戰，我們會做出一些即時措施，但這些措施未必會有法律的授權，你事後去定一個法律，做法律的授權也來不及了，所以比較好的方式就是你要先定一個母法，建立灰色地帶作戰的時候，訂出可以有的反制措施或監督機制。

其實灰色地帶作戰是很新的議題，全世界也都沒有這樣的一個法律，但我覺得台灣需要，因為台灣是很有可能是全世界的下一個戰場，這個是最後一步。







兩岸成法律對壘

問：您提到這些法案，就讓我馬上有個想法說中共那邊，不是也立了一個反分裂國家法嗎？兩岸都在互相提防，你怎麼看這個事情？現在民眾講台獨也不行，去大陸也很怕被處罰，會不會導致民眾動則得咎，惶惶不可終日？

沈伯洋：是啊，我覺得這就是最大的問題。我覺得第一個層次是中國訂了很多法律，這些法律的目標就是要威嚇台灣人，所以它都是有刑責的；但我們這邊相反，除了我剛剛講的《反滲透法》之外，我全部的設計都是申報與透明化。

問：檢調不會出動嗎？檢調不會去查立委查老百姓嗎？

沈伯洋：就是要申報而已，今天為什麼里長會被調查？他去中國本身不是問題，在中國收到錢可能也還不是問題。但問題在於說他去了中國收錢之後，拿這些錢做什麼事。

假如我在中國收了一筆錢，把錢交給台灣某一個公關公司，請他在網上發表假消息，這就不行。在台灣，有人今天收錢以後，要呼籲大家支持特定的候選人，這個行為本身在台灣就是賄選，就是犯法行為，我們修改《反滲透法》，只是把中國拉進來而已，並沒有規定新的犯法行為。

透明化是最好機制

所以跟中國相比，我們這邊應該是輕很多，之前看到有人會被調查，全部都是因為有收錢跟選舉有關係。你可以想像一下，比如說今天北韓砸了兩億給南韓地方官員，然後要求官員把錢灑給民眾，要民眾投票給親北韓的人物，然後你跟我說，南韓會認為說這只是交流而已，不用處罰？我相信全世界應該都沒有人會相信這種事情。

其實很多中間形態的交流是不用處罰的，畢竟它可能不是違法行為，就好像你今天說扯鈴教練去見個國台辦官員，也不是違法行為，詢問華航人員問題，就要說他是違法行為的話，我就認為不必。

那最好的設計方式就是「透明化」，意思就是說你到中國見了黨政軍，你就要說不能不說。應該告訴政府說今天發生這樣的事情，那至少我們國家會有準備，才會知道說原來國台辦現在正在接觸哪些人，他又透過這些人要接觸到哪些掌握機密的人。

兩岸交流過頭了

第二件事情，就是長期以來，我們做這些兩岸交流等等之類的，已經造成了一個不可逆的現象，因為我們太多人去中國做生意了，跟中國交流，也把這個交流常態化。

因為我們從威權時代一直走到現在，我們的民主化沒有很久，我們還是讓國民黨在位蠻長一段時間，那在馬英九時期對中國的開放程度是非常非常廣，包括經濟的依賴、自經區或農產品等，當各式各樣事情的連結被建立起來時，你後續要推任何國安的東西，都會引發反彈。

我覺得這原罪啦，這並非人民的問題啦，對我來講那是馬英九的問題，那我們就只能不斷的說服民眾，風險到底在哪裡。就如日前的新聞，連我們的蒙藏委員會都被滲透了，也洩漏了國情。這個滲透已經變得太嚴重了，但人民沒有感覺，就是因為在很長的一段時間之內，我們的政府一直告訴人民說去中國是很好的，中國的經濟富強啊，那種洗腦的對台灣造成非常大的傷害。

問：藍白總是指控民進黨把反對者都掛上親中的牌子，認為中共滲透藍白，但民眾擔心的是與中國交流動則得咎，被扣紅帽子，甚至還要立法嚇阻?

親中無須避諱

沈伯洋：親中就親中，沒什麼好否認的，你去看他們提的這個《離島建設條例》，那就是親中，還有像7月16日最後一天做的關於中國遊客的主決議，他們對中國就是那麼好，我覺得親中的態度是沒有什麼好否認的。

但是有很多事情也跟親中無關，譬如說我們在國防外交委員會討論《軍事法》，這跟你親不親中沒有什麼關係，有時候國民黨的講法也值得支持。所以在討論這法案的階段，從來不會有人講抗中保台，也沒有人會扣帽子。

像我們在談軍隊中「禁閉」的處分時，其實兩邊的意見不太一樣，我也不會說徐巧芯講法跟我不一樣，就是中共同路人。

今天跟國安有關的，我們就一定會講，跟國安無關的狀況，我們也不會講，但他們就會故意說，民進黨無論什麼話題，都會說他們親中。







偷渡親中條款

最清楚的就是最近通過《新住民基本法》，在國民黨立委邱鎮軍的條款擺明寫著，行政措施一律平等，包括各國配偶取得身分證時間不應不同。這樣寫就是要把中配取得身分證的年限從6年變4年，借屍還魂，連接到《新住民基本法》當中。

中配取得我國國籍時間縮短，當然是國安問題。我一定要說，新住民基本法這邊產生國安問題。然後他們就開始激動了，就是說「哇，又要扣紅帽子了啦」、「只要不贊成我們，就是中共同路人」。

我覺得，台灣面臨著國安威脅，當《新住民基本法》修法發現有國安疑慮的時候，身為研究國安的人就要提醒「這邊會有國安疑慮，是不是要把這個拿掉？」

只會抗中保台？

我們只是提出問題，告訴他們有國安的疑慮這樣而已，他們就會指責「又在扣紅帽子了啦」，「又說我們是中共同路人了」，這樣根本就沒有辦法討論任何事情，這是我覺得這是最可怕的地方，這也是種污名化。

再比如林月琴委員研究交通與兒童安全，假設有一個法令跟兒童安全有關，她指出法條有部分可能會讓兒童受害，不會有人指著她的鼻子罵說，「你只會保護兒童安全，你還會什麼？」

我們也不可能指著王育敏說，「你除了兒童安全，其他什麼都不會」；也不會對葛如鈞說，「你除了AI之外，你其他什麼都不懂」。因為每個人術業有專攻，都是基於專業角度對法案提出問題，大家也都不會互相指責。

洗腦招數難對付

但大概從三、四年前開始，只要講到中國，他們就發明一個名詞，就是什麼事情我們都說是「中共同路人」，只要我們提出任何跟國安有關的疑慮說，他們就開始說「你們只會抗中保台，還會幹嘛」。

所以我被罵說「只會抗中保台，還會幹嘛」，根本就不是現在的事情，從三、四年前一直被罵到現在。所以對我來講，這是他們是故意設下的一個論調，反正你只要提到這個，我就用這個把你打掉，他也就不用跟你討論，到底有沒有國安問題。

講久了人民也就會覺得，「對啊，你都不關心民生嗎？一直在談抗中保台幹嘛。」但我在國防外交委員會、我的專業是國安，那我不講國安問題，我要講什麼？

創造民眾無力感

問：你在這一段時間的心路歷程，會不會覺得自己有些無力感呢？

沈伯洋：這其實跟軍機擾台的狀況類似，就是說它會造成一些常態，成為常態後，你就覺得「算了，我們能怎樣」，其實創造這種常態感或無力感，這是中國很擅長的一個手法。

另外還有來自於中國媒體的攻擊，一直罵我是「納粹」、是「蓋世太保」，又說我是美國情報局養的人。台灣有些人看到我被中國攻擊就開心，也就把那些東西拿起來打。

但是我覺得就是說，如果說我們很容易無力的話，不就著了他們的道嗎？因為就是他們的目的就是要讓我們覺得算了，那不要再做了，我們做這個哪有什麼意義，反正又改變不了什麼，但這樣它們其實就成功了。

媒體造謠大問題

比較讓人困擾的還是媒體，比如說我們畢竟很常接受媒體的訪問，跟媒體的關係當然不能夠太差，還是覺得媒體是個非常大的問題。

我舉個例子，比如說國民黨要謾罵我、或者對我造謠，那他們最快的方式就是說每一次禮拜一到禮拜五，立法院委員會或院會的時候，媒體都一堆嘛，站在那邊都可以受訪。

像羅智強、王鴻薇都可以在那邊受訪20分鐘，不斷造謠，那就是他的造謠場地，那造謠完之後呢？你覺得大家就會把我叫過去問我的回應嗎？基本上不會。

所以很多時候，媒體就是等他們造謠完之後，看哪個消息最聳動，就寫成新聞標題這樣出去，我覺得這是一個很大的問題，大家都講要即時新聞，但是對求證上滿不足的。

很多時候因一條新聞標題出來，名嘴下午就可以用那個標題發揮，而電視名嘴才是許多民眾接觸到消息來源，因為沒有人看在立法院的記者會，那很多人聽名嘴講話。

不能追著謠言跑

問：大家都認為，坊間綠媒比藍媒多很多，那這些支持民進黨的媒體為什麼不出來說公道話，造謠抹黑的那麼多，如此不成比例？

沈伯洋：正常的媒體不會去跟這些垃圾的新聞，就是說有人在造謠，另外一邊是專門在闢謠，這是完全不正常的媒體環境，為什麼其他媒體要跟著他設定的議題走？

我隨便舉個例子，近期提到高風險的人群必須要監控的那次，在專訪時就說，我認為立法委員有高風險，結果正常媒體的報導就是，沈伯洋提到，立法委員的風險高，應該遭受到管控，他們在出國的時候需要報備。

其他幾家媒體，他知道有這個專訪之後，就根據這個內容，如實做了一個報導；但是另外一家媒體的標題就寫，「難道沈伯洋要監控中配嗎？」就這樣一句話而已。

這樣標題出現之後，羅智強在媒體前面受訪時就說「沈伯洋說要監控中配」，他直接把這個媒體的標題拿來用，結果整個晚上政論節目鋪天蓋地全部都說，我要監控中配，但這就是無中生有的假新聞。但是如果你跟著他闢謠、跟著他去解釋，都會造成他一直持續在造謠，另外一邊的人就是一直在闢謠，這樣其實會變得很沒有意義。

個別委員逐個說服

問：目前從形勢來看，民進黨面對一個藍白佔據國會多數的狀況，你對民進黨有什麼建言，或建議黨團可以做什麼反攻？

沈伯洋：我覺得我們的大戰略其實也很簡單，在不利的時候，你就要更堅持價值，如果什麼都妥協的話，其實最後就是你自己黨所認定的應該遵守的基本價值會跑掉。

第二個就是，看能不能說服個別委員，如我們在2月到6月的這個會期，我們滿多時間是想要去說服個別委員，有一些委員會覺得說「對啊，其實你們的這個版本也不錯」，因為我們在討論比較民生的法案，爭執是不多的。

我們贊成他們的版本，他們贊成我們的版本，這些狀況也很常見，所以絕對不是不能溝通，所以只要個別的委員能夠支持我們，對我們來講，就是有可以有過半的機會。

但是遇到重大議題的時候，他們的兩個總召黃國昌跟傅崐萁，真的就把委員們綁得非常死，變成說平常明明可以溝通的委員，在遇到某個議題的時候會說，「你還是跟我們總召講一下、溝通一下吧。」







綠堅持基本價值

問：民進黨總召柯建銘不會也把態度綁得很死嗎，你覺得他是可以溝通的嗎？

沈伯洋：我覺得柯總召的概念其實蠻容易了解的，他認為有違背憲法，他就會特別堅持，因為他也釋憲過很多次，認為違憲的事情那個絕對不能讓。因為這個是我從政以前，我就認識他，他在轉型正義的事情、或國安的事情都會很堅持，但其他民生他就願意去互相協調。

像這次我們過了打詐四法，也不是什麼違憲或國家安全的法案，所以你很明顯的就可以感覺到，我們這邊的態度其實是蠻軟的。就是他們都會想要加個料，雖然他們加的料都不怎麼樣，但我們就會覺得沒關係，只是要確保行政機關能做得到，所以最終也就順利通過了。

青鳥運動難再動員

問：那請問一下，有沒有考慮訴求民意，民進黨也有上街頭或是在各地辦演講會。你覺得民進黨會不會走這條路，就是將類似青鳥行動的活動與立法院的攻防結合在一起？

沈伯洋：這個我們其實並沒有討論過，我個人認為，青鳥行動中，本來就是民進黨的支持者大概只有 1/3 到 1/2 吧，並不是全部都是民進黨支持者，還有很多其他人士參與。所以說民進黨以後想要去動員這些人，我覺得是一個不可行的想法。

因為它是一個公民運動，之所以能那麼多人，就是因為它是公民運動，如果它變成是一個政黨動員，人就不會那樣多。某種程度上，我們必須要尊重這運動的自主性。

如果我們想要讓公民理解「大家可以站出來」之類的，比如說現在謝國樑正在罷免的程序。我覺得以政治的立場來講，這是比較可行的。像我們之前一直在辦「反擴權，護民主」的宣講，現在在全台已經辦了快兩百場，我們的目的就是這樣子。

我最常講說，我們不可能百分之百讓你認同，因為我們會堅持一些事情，有些事情不一定是你堅持的，但至少譬如說有80%認同我的理念，或70%認同的話，至少在這個議題的時候，希望你能夠跟我站在一起。

民眾黨走向藍營

問：就是目前民進黨還是在台灣支持度是第一名的，可是藍白一合起來，你們就變成是少數，你是怎麼看待這個問題？

沈伯洋：我們跟國民黨在傳統支持者板塊的變動沒有很大，變動最大的永遠都是中間選民，但中間選民不一定就不關心政治，因為台灣投票率高。這些人其實平常只關心自己的事，但在關鍵時刻，就會了解一下發生什麼事情，他們就是會選邊站。

白的出現就是讓很多中間選民，覺得之前我只能選藍、選綠，難道都沒有選擇了嗎？現在多了一個新的選擇，也就是為什麼白可以在上次選舉拿了那麼多票的原因。

很多中間選民被民眾黨拉走之後，其實我覺得慢慢的我們一直想要告訴他們的就是，民眾黨其實就是跟著藍走，其實你就是等於選擇了另外一邊。所以我們大多時候都是在跟大家溝通這種事情，這樣子也當然是希望能夠多增加大家對民進黨的支持度。

我記得前陣子我們支持度最好的時候，上升到本來是37%，這是2021年之後民進黨最好的一次。所以那一次我們會覺得說努力是有點成果，但是後續確實又有一些社會案件的發生，它又要往下掉。

有一個隱憂

對我們來講，就是努力的走入到人群當中，因為我覺得民進黨它本來就是一個從人群中建立起來的政黨，我們是草根性的政黨，我們的根最主要還是群眾，所以我很贊成走回去群眾這件事情。

但我還是會有一個隱憂，我覺得會有點對不起群眾，畢竟你叫大家一直來聽、來幹嘛，別人生活不用過嗎？畢竟大家也是要忙、要賺錢、要養家、要養小孩、要照顧父母。所以我每次都還是會鼓勵大家，就是說我們當然會盡力在前面做多一點。

對我來講，就台灣面臨到這樣的狀況，我們如果一直被壓著打，然後一直沒有辦法推對這個國家有利的事情，這樣國家會出問題。所以我覺得有時候對群眾是有點不好意思，但是走回群眾還是對的。

台灣比較危險的幾年

問：擔任立委的行程也變得更加繁忙，你有時間可以陪家人嗎？家人對你從政的態度是什麼？

沈伯洋：從一開始他們就反對，因為我本來就很忙，因為我要做民主實驗室，還有黑熊學院，還要教書。然後我很常出國，參與國外智庫，還要參加國家安全會議。

所以我一開始被問要不要從政時，我是拒絕的，因為家人還是最重要的。但是我覺得說若一直做民間的無力感更強，因為跟在政治上比起來，你只用公民運動的方式進程一定是比較慢。

而且接下來的幾年，真的都是台灣比較危險的幾年，如果不趕快做，還要等到什麼時候？所以那時候也是跟家人談了一個禮拜，後來決定出任立委。

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