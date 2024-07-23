《爭議立委系列6-2》綠委沈伯洋初體驗 評價正反兩極

民進黨新科不分區立委沈伯洋過去就是研究中國滲透戰、資訊戰的專家，但他上任之後，強調對里長、立委與大學教授等高風險族群「管控」的言論引發藍白反彈。不過，他在臉書與Thread上都有超過15萬名粉絲支持，支持者看到他用力批判藍白立委，都會在貼文下方踴躍附和。

從政前就研究反滲透

沈伯洋台大法律系學士、碩士畢業，師從知名法學家李茂生，隨後到美國再取得碩、博士學位後，返台到台北大學犯罪學研究所擔任助理教授。他的主要研究領域是白領犯罪與法律社會學等。但他後來也創立「黑熊學院」，研究包括中國資訊戰、滲透戰、認知作戰與民防組織等領域，也曾在《遠景季刊》發表相關論文。

他曾經擔任經民連理事、台灣人權促進會副會長，與不當黨產處理委員會委員，隨後被民進黨列為不分區立委第二名。上任後，他曾在受訪時表示，中國戰時恐指揮「第五縱隊」破壞或癱瘓基礎建設，並呼籲台灣要有因應中國的作戰中心，並對中配、里長等「高風險群」進行控管，但遭到藍委如王鴻薇等人批評不當「監控」人民，引發高度爭議。

立委赴中應報備

不過他隨後反駁，根本沒說過要監控中配，而是指立委赴中需報備。因此他也在立法院提了多次《兩岸人民關係條例》修正草案，要求立委赴中報備，但在程序委員會與院會多次被藍白封殺。另外，他也曾在政論節目中示警，如果網路VPN來自中國，中國可藉此了解民眾看過的色情影片，進一步知道民眾的政治立場。

雖然此番說法連連遭到國民黨立委羅智強質疑「我到底看了什麼」，民眾黨主席柯文哲也說他「人一綠，就腦殘」，但沈伯洋在臉書與Thread都有超過10萬粉絲，他常常會列出藍白立委的行為，讓很多支持者都相當挺他，呼籲他一定要堅持住。例如他曾發文說，黃國昌不知道回答什麼的時候，一定會說...「（特定口頭禪）」。

粉絲紛紛聲援

由於他也勇於與網友和酸民在網路上互動，因此在貼文下常常有「委員辛苦了」、「撲馬（他的綽號）辛苦了」、「真心佩服您願意跟這些人對話、解釋、澄清。」、「他們根本在抹黑，因為你打到痛點了。」、「真的是造謠一張嘴，闢謠跑斷腿⋯」、「辛苦了，但你確定那些造謠的人跟網軍有要看你的解釋嗎？」

沈伯洋除了發言外，在立法院的抗爭行動也相當積極，尤其在國會改革時，沈伯洋因重心不穩，從高處摔落、頭著地而緊急送醫。而他隨後發文報平安時，也獲得超過3.9萬人按讚表達支持與不捨，底下很多人留言「請好好休息」、「Puma老師請保重身體，祝早日康復。我們會把發生在立法院的事告訴更多人！」

他受訪時則坦言，國會改革的議題在2、3月時並沒有媒體聲量，他覺得因為5月17日的衝突後，有幾位同仁也有受傷，外界知道後才因此對國會改革如此關注，才會有後續的青鳥運動。

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