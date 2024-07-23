快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委放話NCC人事同意權難過關 綠委：別為反對而反對

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院預計8月要開臨時會，民進黨立院黨團希望優先處理考試院、NCC人事同意權案。國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目專訪表示，以目前情勢來看，要無條件通過NCC委員名單相當困難。 民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨對NCC委員政治操作手法斧鑿斑斑，若對提名人選有質疑，可以透過審查提出質疑，不要為反對而反對，癱瘓國家運作，產生的責任誰要承擔。

吳思瑤指出，行政院早在4月30日將新任NCC委員提名名單送進立法院，國民黨在程序委員會跟院會擋了9次，國民黨顯然透過政治操作，不讓人事同意權進入審查程序；好不容易在會期尾聲交付委員會審查，就是要壓縮審查程序。

吳思瑤說，人事同意權案，任何政黨或委員有意見，可以在審查機制下提出質疑，結果國民黨預設立場，為反對而反對，造成程序上拖延，原本NCC委員人事同意權案要在7月底前完成，結果拖到現在還沒審查；考試委員人事案依規定須在8月底前完成，立委的職責就是在法定期限內完成人事同意權行使。

吳思瑤說，臨時會希望加緊處理人事同意權案，若不同政黨對提名人選有意見或質疑，都可在審查過程提出質疑，不能讓新舊任委員交接過渡期產生空窗，對社會影響層面太大，形同癱瘓，造成的責任誰要負責。

吳思瑤強調，臨時會希望以單純的人事同意權案為主，因為人事案有一定的法定期限，其他法案交由朝野協商討論，不要把過度爭議的選罷法修法早案納入，避免臨時會失焦，再度變成政治攻防，壓縮人事同意權審查及被社會關注的可能性。

NCC 國民黨 民進黨

延伸閱讀

移民署傳資料外洩 綠委要求嚴查嚴辦抓出老鼠屎

NCC人事影響iPhone 16 綠委：臨時會討論

吳思瑤點名臨時會拚人事同意權 黃國昌嗆「乾脆鼓掌通過」

燦系拉下賴嫡系中常委是表達不滿？吳思瑤：投票意外

相關新聞

《爭議立委系列6-2》綠委沈伯洋初體驗 評價正反兩極

民進黨新科不分區立委沈伯洋過去就是研究中國滲透戰、資訊戰的專家，但他上任之後，強調對里長、立委與大學教授等高風險族群「管控」的言論引發藍白反彈。不過，他在臉書與Thread上都有超過15萬名粉絲支持，支持者看到他用力批判藍白立委，都會在貼文下方踴躍附和。

《爭議立委系列6-1》面臨中共威脅 綠委沈伯洋致力反滲透

從學者搖身一變成為新科民進黨立委的沈伯洋，盼能發揮國防的專業，要訂定赴中的人流、金流的通報機制，來應對中共逐漸升溫的威脅。他也坦言，他在國會的第一步就是想要推動《兩岸人民監督條例》，沒想到就受到國民黨與民眾黨的阻礙，連送委員會都會不行，未來也只能繼續跟民眾溝通，讓人民意識到台灣的危險處境。

經部暫不發聯合再生電業執照 黃國昌：碰綠權貴膝蓋就軟

聯合再生能源得標彰濱工業區國有地，事後卻違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立委黃國昌今天說，違約...

【重磅快評】認知作戰硬拗言論自由 大家都是賴皮系？

賴清德總統在民進黨全代會宣布，要防止言論自由的濫用，保障人民的權利不受假訊息、認知作戰的侵害。「罷樑」團體卻擅自更改國民...

每7個黨員出走6個 選後半年時代力量提破萬字檢討

時代力量黨主席王婉諭今天說，時代力量失去立法院的席次，同時也失去政黨補助款，今年上半年展開內部檢討，探討資源管理、選舉策...

拜登退選後「指定繼承」 賀錦麗3步驟安內攘外做自己

美國現任總統拜登宣布退選、支持賀錦麗之後，賀錦麗儼然成為他指定的繼承人，但是對賀錦麗來說，卻心知前面的挑戰仍多，首先就是要確保自己能夠順利被提名，既可讓民主黨基層不至於反彈，也堵住共和黨的批評，更希望藉此走出「拜登副總統」的陰影，做她自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。