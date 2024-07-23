藍委放話NCC人事同意權難過關 綠委：別為反對而反對

立法院預計8月要開臨時會，民進黨立院黨團希望優先處理考試院、NCC人事同意權案。國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目專訪表示，以目前情勢來看，要無條件通過NCC委員名單相當困難。 民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨對NCC委員政治操作手法斧鑿斑斑，若對提名人選有質疑，可以透過審查提出質疑，不要為反對而反對，癱瘓國家運作，產生的責任誰要承擔。

吳思瑤指出，行政院早在4月30日將新任NCC委員提名名單送進立法院，國民黨在程序委員會跟院會擋了9次，國民黨顯然透過政治操作，不讓人事同意權進入審查程序；好不容易在會期尾聲交付委員會審查，就是要壓縮審查程序。

吳思瑤說，人事同意權案，任何政黨或委員有意見，可以在審查機制下提出質疑，結果國民黨預設立場，為反對而反對，造成程序上拖延，原本NCC委員人事同意權案要在7月底前完成，結果拖到現在還沒審查；考試委員人事案依規定須在8月底前完成，立委的職責就是在法定期限內完成人事同意權行使。

吳思瑤說，臨時會希望加緊處理人事同意權案，若不同政黨對提名人選有意見或質疑，都可在審查過程提出質疑，不能讓新舊任委員交接過渡期產生空窗，對社會影響層面太大，形同癱瘓，造成的責任誰要負責。

吳思瑤強調，臨時會希望以單純的人事同意權案為主，因為人事案有一定的法定期限，其他法案交由朝野協商討論，不要把過度爭議的選罷法修法早案納入，避免臨時會失焦，再度變成政治攻防，壓縮人事同意權審查及被社會關注的可能性。