獨／金廈水域衝突兩岸有共識 我將歸還遺體跟船隻

自從2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡事件後，雙方為解決爭議，經過多輪對話仍未突破僵局。不過，據掌握，兩岸經過多次的溝通努力之後，已經取得突破性成果，陸委會和陸方代表明日將於金門碰面簽署協商共識，我方也將歸還遺體跟漁船。

國民黨金門縣立委陳玉珍今天在臉書表示，晴空再現，祝明天一切順利，魂歸故里、善意累積。雖然台北是颱風的前夕，但是人在上海，晴空萬里。兩岸之間，多少人的努力，衷心企盼，風雨終會過去，未來一片晴空。

針對臉書上的內容，陳玉珍受訪證實，兩岸局勢將稍稍和緩，她透露，經過雙邊多個單位的努力、溝通，就連她自己也在兩岸跑來跑去，儘管過程跌宕起伏，但在大家持續不斷的努力，彼此釋出善意的情況下，好不容易取得共識，明天雙方代表將在金門處理0214事件，相信這件事情在明天就會圓滿落幕。

陳玉珍表示，這件事情解決之後，不管是滯留在胡姓釣客，還是陸客到金門觀光都可以期待，相信在不久的將來，兩岸的交流會持續地恢復。她說，金門的觀光業者已經苦撐很久，也辛苦很久了，希望兩岸盡快逐漸恢復交流，而她也會持續替兩岸和平努力。

據悉，陸委會也將於今天下午舉行記者會說明。