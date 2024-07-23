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移民署通訊錄遭外洩 劉世芳：內部資料不具資安價值

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
移民署外觀。圖／取材自Google Maps
移民署外觀。圖／取材自Google Maps

傳出移民署內部官員資料遭到外洩，除了科長、視察、專員、科員、助理員、辦事員，甚至還包括移民署長，移民署不排除是離職員工所為。對此，內政部長劉世芳指出，該資料不具備任何資安價值，現已按照通報機制處理。

近期有民眾在網路論壇發現，移民署內部聯繫資料被放在網路上販賣，僅開價1500美元（約新台幣4萬9200元），移民署昨證實此事，並稱資訊系統並無遭到駭客入侵情事，且將存放在內部封閉網路的檔案下架。

移民署強調，移民署說，掌握有不明人士於知名外洩資料論壇販售內部通訊錄，第一時間立即查證資訊系統並無遭到駭客入侵情事，且將存放在內部封閉網路的檔案下架。

民進黨立委許智傑認為，這個是蓄意犯罪，移民署應該與檢調合作，抓出老鼠屎，並且向全國人民說明，避免個資外洩，影響國人對政府的信任感。

劉世芳今天指出，移民署昨天已經對外發布，它是內部資料，其實不具備任何資安的價值，但還是按照機制通報，而且已經處理了。

劉世芳 移民署 網路

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