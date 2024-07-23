移民署傳資料外洩 綠委要求嚴查嚴辦抓出老鼠屎

傳出內政部移民署資料外洩，被人在網路上兜售，移民署聲稱只是內網個資，跟民眾無關。民進黨立委許智傑表示，這是蓄意犯罪，移民署應該與檢調合作，抓出老鼠屎。民進黨立委吳思瑤也認為，除政風單位依法究辦，嚴查嚴辦，同時全面強化資安刻不容緩。

根據媒體報導，近期有民眾在網路論壇發現，有人在兜售移民署內部聯繫資料，開價1500美元，欲兜售的資料包含官員職稱、姓名、任現職年、電子信箱與分機等。內政部先前才發生外洩資料在網路兜售情況，如今再度發生資安漏洞，引發關注。

許智傑表示，這個是蓄意犯罪，移民署應該與檢調合作，抓出老鼠屎，並且向全國人民說明，避免個資外洩，影響國人對政府的信任感。

吳思瑤表示，第一時間相關單位查詢系統，無駭客入侵的情形，同步把存放在封閉網路資料下架，避免資訊外洩。對於一再發生資料外洩事件，除政風單位依法究辦，徹查涉及刑事責任，同時也應該全面強化資安，刻不容緩。

吳思瑤說，政府機關資訊安全保護很重要，先前民進黨團所提國會改革法案中，有要求立法院要設資通安全處，確保立法院重要資料不會外洩，可惜修法版本被國民黨丟包，沒有完成修法。