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時力提選後檢討報告 穩定財務狀況啟動二次創黨

中央社／ 台北23日電

時代力量在2024立委選舉團滅，也未跨過3%政黨票補助款門檻。時力黨主席王婉諭今天公布檢討報告，要把「二次創黨」的宣示化為現實，穩定財務狀況更是時力重整的第一要務，並且修訂黨內規章，制定權責相符、擴大參與的權力規則。

時力2020年大選獲得109萬張政黨票，拿下3席不分區立委，依立法院組織法規定組成立法院黨團。

2024大選，時力推出8位不分區立委候選人，王婉諭親征區域立委，參戰新竹縣第2選區立委，時任時力立法院黨團總召邱顯智則參選新竹市立委，但最終全軍覆沒。

王婉諭今天與時代力量決策委員周偉航、胡堞召開「面對過去，展望未來」時力檢討報告記者會。

王婉諭說明，在2024選後失去政黨補助款下，穩定財務狀況是時力重整的第一要務，因此時力忍痛縮編大部分的實體據點以及黨工，並且退租所費不貲的中央黨部，目前全黨支薪的工作人員不到20人。

王婉諭指出，不過時力沒有放棄，也不打算無聲消散，在選後湧入數百人的入黨潮及超過千筆的小額捐款，這都在告訴時力，台灣社會不希望失去時代力量。

王婉諭提到，選後時力啟動黨務重整，努力養成「開放、透明、參與」的文化。在下半年，時力要把「二次創黨」的宣示化為現實，因此會啟動黨內各項規章的修訂，制定權責相符、擴大參與的權力規則，強化時力的黨內民主。

王婉諭表示，時力也會回顧台灣社會的上個10年，並且預判下個10年可能面臨的挑戰，擬定新時代的政策綱領，為了台灣社會即將發生的問題，及早做好準備與回應。

在場媒體詢問何謂「黨內民主」，周偉航補充說明提到，過去他參與決策委員會議時，的確有些意見無法被提入討論議程，或是黨內一直有一股力量在「禁止討論黃國昌」，連講都不能講，但現在的時力有各式各樣的聲音、有意見都可以丟出來一起討論與思考，沒有人在這裡是神。

此外，檢討報告指出，時力從2015年創黨至今，黨證編號已經超過7300號，然而截至今年5月31日止，有效黨員僅1090人，超過6200個黨員已經離開，意即每7個時力黨員，有6個沒能留下來，「6/7的人已經離開」。

時代力量 王婉諭 立法院

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