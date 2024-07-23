12名里長11人出席 陳亭妃下營傾聽之旅望台南出女市長

投入台南市長初選的立委陳亭妃，甫當選民進黨中常委，支持者士氣大振，陳啟動傾聽之旅，首站今上午來到下營上帝廟，下營12名里長中有11人到場，陳表示，「從下營出發，咱一定會贏」，之後再37個行政區走透透，盼望未來台南能首度出現女市長。

陳亭妃上午9點半在民進黨南市議員吳通龍、下營區里長聯誼會會長賀建里長柯玉堂等11名里長、下營後援會長馮朝義、下營街區發展文化觀光協會理事長姜丁興、下營茅港尾天后宮主委陳震河等人一起來到下營上帝廟上香，上帝廟主委姜金利也全程陪同，眾人還連連高喊「陳亭妃加油」。

陳亭妃上香後在廟前受訪，她感性說，6、7年前投入市長初選，跟各地都結下很深的緣，也是唯一拿出政策白皮書者，在各區都已規畫，不管初選結果如何，她迄今都沒離開過，多繼續針對南市各地需求重新結合。

她指出，女性不一樣的地方就是特別柔，也可以跟別人不一樣特別硬，她要善用柔跟硬特質中，帶給台南新的未來。今天傾聽旅從下營出發，之後再37個行政區走透透，「從下營出發，咱一定會贏」，讓未來台南更好。