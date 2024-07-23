聽新聞
test
0:00 / 0:00
12名里長11人出席 陳亭妃下營傾聽之旅望台南出女市長
投入台南市長初選的立委陳亭妃，甫當選民進黨中常委，支持者士氣大振，陳啟動傾聽之旅，首站今上午來到下營上帝廟，下營12名里長中有11人到場，陳表示，「從下營出發，咱一定會贏」，之後再37個行政區走透透，盼望未來台南能首度出現女市長。
陳亭妃上午9點半在民進黨南市議員吳通龍、下營區里長聯誼會會長賀建里長柯玉堂等11名里長、下營後援會長馮朝義、下營街區發展文化觀光協會理事長姜丁興、下營茅港尾天后宮主委陳震河等人一起來到下營上帝廟上香，上帝廟主委姜金利也全程陪同，眾人還連連高喊「陳亭妃加油」。
陳亭妃上香後在廟前受訪，她感性說，6、7年前投入市長初選，跟各地都結下很深的緣，也是唯一拿出政策白皮書者，在各區都已規畫，不管初選結果如何，她迄今都沒離開過，多繼續針對南市各地需求重新結合。
她指出，女性不一樣的地方就是特別柔，也可以跟別人不一樣特別硬，她要善用柔跟硬特質中，帶給台南新的未來。今天傾聽旅從下營出發，之後再37個行政區走透透，「從下營出發，咱一定會贏」，讓未來台南更好。
陳亭妃指出，在台南400年來從來沒有出現過女性市長，希望可以用女性的柔與堅定，能為台南帶來新的未來，她拜託支持者能陪她繼續衝，繼續拚，也希望鄉親為她加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言